زيارة رئيس الوزراء الكوري إلى الكويت

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سيصادف الحادي عشر من شهر يونيو المقبل احتفال كوريا والكويت بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وبهذه المناسبة السعيدة قام رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" بزيارة رسمية إلى الكويت بدءا من الثلاثين من شهر أبريل الماضي وحتى اليوم الجمعة. وذلك تلبية لدعوة كريمة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأتاحت هذه الزيارة فرصة لتحقيق طفرة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين التي ظلت تتطور منذ إقامة العلاقات. يذكر أن رئيس الوزراء "لي" التقى بأمير دولة الكويت "صباح الأحمد الصباح" ورئيس الوزراء جابر وغيرهما من كبار المسؤولين هناك.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الكوري والوفد المرافق معه والذي يتضمن عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الكورية سيشاركون في فعاليات اقتصادية مهمة خلال هذه الزيارة حيث أجرى الجانبان الكوري والكويتي مناقشة سبل توسيع مشاركة كوريا في رؤية الكويت 2035 وسبل تطويرعلاقات الشراكة المتبادلة بالمثل والمتجهة نحو المستقبل والتي تم الإعلان عنها في عام 2007.

خاصة وأن البلدين شهدا نموا كبيرا في العلاقات الاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة من خلال تنويع مشروعات التعاون الاقتصادي والفني، وأن حكومة البلدين تسعيان في تنفيذ إرادة القيادة العليا لديهما والهادفة إلى فتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون لتشمل القطاعات الصحية والنقل والاسكان والطاقة والتكنولوجيا الذكية وبشكل يعكس عمق علاقة الصداقة التاريخية التي تربط بينهما.

يذكر أن الصادرات الكورية من السيارات والأدوات المنزلية الالكترونية ومستحضرات التجميل تتمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين في الكويت. وبفضل الجهود التي يبذلها حوالي ألفين وخمسمائة ألف من الجالية الكورية النموذجية، تعتبر كوريا دولة متميزة بالعمل الجدي والاقتصاد الحيوي والتقنيات البارزة.

وفي الآونة الأخيرة يهتم الكثير من الشباب الكويتيين بالثقافة والسياحة الكورية بما فيها الأطعمة والمسلسلات والموسيقى الكورية بشكل أكبر من أي وقت مضى.