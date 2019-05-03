اختتام بطولة عمان المفتوحة للتايكوندو لعام 2019

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اختتمت يوم السبت الماضي بطولة عمان المفتوحة للتايكواندو لعام 2019 والتي استمرت على مدى يومين، وسط مشاركة واسعة لأكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والمراكز الرياضية الحاضنة لرياضة التايكواندو.

ورعى الحفل الختامي للبطولة السفير الكوري لدى السلطنة "كانغ دو هو" وبحضور العميد عبد الملك بن غسان المزروعي رئيس اللجنة العمانية للتايكواندو وعدد من المسؤولين، وذلك بالصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وشهدت البطولة مشاركة مختلف الفئات العمرية كالناشئين والشباب والعموم في منافسات البومسية والكوريغي ، حيث جاءت المنافسات مثيرة في الأدوار الأولى وقد سعى الجميع الى إثبات جدارته والانتقال الى الأدوار المتقدمة.

أشار حمزة بن علي عيدروس نائب رئيس اللجنة العمانية للتايكواندو وعضو اللجنة التنظيمية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن هناك سلسلة من البطولات والبرامج والدورات التدريبية المتنوعة للحكام والمدربين التي تقيمها اللجنة طوال العام من أجل نشر هذه الرياضة لكافة الأندية واتساع رقعة الممارسين لها مضيفا أن اللجنة قامت بالتعاون مع عدد من الجهات في تنظيم العديد من البرامج المختلفة إلى جانب التنسيق مع اللجنة العمانية للرياضات الجامعية في تشكيل فريق عماني متخصص للتايكواندو يشارك في اليونفرسياد العالمي في إيطاليا في شهر يوليو المقبل.

وحول تحسين مستويات اللاعبين العمانيين، أجاب حمزة عيدروس قائلا: "لدينا خطة متكاملة ومعتمدة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بهدف تحسين المستويات الفنية والنهوض بمهاراتهم وتعزيز الجوانب الفنية للاعبين، حيث انطلقت المعسكرات الداخلية لعدد من اللاعبين من أجل المشاركة في بطولة العالم للتايكواندو وكذلك البطولة الجامعية بإيطاليا والبطولة الآسيوية بفيتنام".