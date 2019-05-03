الدكتور معتصم إبراهيم: الاقتصاد أساس الحياة الاجتماعية ومن ثم السياسية والديمقراطية تتبع الرفاهية
2019-05-03
#أخبار كورية عربية l 2019-05-03
التقت الشركة مؤخرا بالهيئة العربية للتصنيع من أجل مناقشة التعاون في تصنيع قطارات مترو الأنفاق في الدول العربية.
حيث اتفق الجانبان على التعاون الفعال في مجال تصميم وإنتاج قطارات مترو الأنفاق في الدول العربية في المستقبل.
الجدير بالذكر أن الدول العربية بما فيها مصر تعمل على تحديث مترو الأنفاق. ولهذا فإن الهيئة العربية للتصنيع التي يرأسه عبد المنعم التراس تبحث عن أطراف للتعاون مع الشركات العالمية الرئيسية. ومنها شركة هيونديه لوتيم التي تعتبر شركة مناسبة للتعاون في مجال مترو الأنفاق بعد أن حققت نتائج ممتازة في مصر.
2019-05-03
2019-05-03
2019-05-03