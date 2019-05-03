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بي تي إس تفوز بجائزتين في حفل جوائز بيلبورد لعام 2019

#أخبار الساحة الفنية l 2019-05-03

من أغانى القمة

بي تي إس تفوز بجائزتين في حفل جوائز بيلبورد لعام 2019

استطاعت فرقة "بي تي إس" الكورية الفوز بجائزة أفضل فرقة وجائزة أخرى لأفضل فنان اجتماعي، في حفل جوائز "بيلبورد" الموسيقية لعام 2019، والذي عقد أمس الأربعاء في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها فرقة كورية بجائزة أفضل فرقة في حفل جوائز بيلبورد.
وكانت المنافسة بين فرقة "بي تي إس" وفرقة "إيماجين دراغونز" وفرقة "مارون فايف" وغيرها من الفرق العالمية المشهورة.
كما تعد هذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها فرقة "بي تي إس" بجائزة أفضل فنان اجتماعي، منذ عام 2017.

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