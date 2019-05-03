الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير والاقتصاد الكوري

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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير . وقال محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إن قرار المجلس هذا ليس ضد ما توقعه.

وذكر المجلس الأمريكي في بيان له أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس قررت الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي الذي يتراوح بين 2.25% و2.5% دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

وقال المجلس إن المعلومات التي وصلته منذ الاجتماع السابق في مارس الماضي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكية تتمتع بوتيرة قوية من النمو ، وأن معدل ارتفاع الأسعار يقل عن المعدل المستهدف ، وهو ما أدى إلى تجميد سعر الفائدة الرئيسي.

وأشار المجلس إلى أنه مازال يرى نموا مستداما للنشاط الاقتصادي وسوق عمل قوية مع استمرار معدل التضخم بالقرب من مستوى 2%. كما اشار إلى أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .

وأضاف المجلس أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم في خفض معدل التضخم السنوي، لكنه أشار إلى أن معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن الغذاء والطاقة مازال قريبا من 2% ، وهو المعدل المستهدف بالنسبة للمجلس.

وذكر أنه سيلتزم بالصبر فيما يتعلق بقراراته المستقبلية بشأن سعر الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية العالمية ، وضعف معدل التضخم.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الكوري يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام شهد تراجعا بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستويات معدل النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من عام 2008 الذي تعرضت فيه البلاد للأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي ناقص 3.3%.

وخفض البنك المركزي معدل النمو الاقتصادي الكوري المستهدف لهذا العام من 2.6% حاليا إلى 2.5% ، فيما توقعت المؤسسات الاقتصادية داخل وخارج البلاد أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى ما يتراوح بين 2.1% و2.2%.

وضمن الجهود الرامية إلى التغلب على الركود الاقتصادي، قامت الحكومة بوضع خطة للميزانية الإضافية التي يبلغ حجمها 6.7 تريليون وون ، قدمتها للبرلمان للتصديق عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض البنك المركزي الكوري للضغوط التي تدعو إلى خفض سعر الفائدة الأساسي.

لكن محافظ البنك المركزي "لي جو يول" قال إنه لا يدرس حاليا إمكانية خفض سعر الفائدة الأساسي ، ملمحا بذلك إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي وهو 1.75%.