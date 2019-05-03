الدكتور معتصم إبراهيم: الاقتصاد أساس الحياة الاجتماعية ومن ثم السياسية والديمقراطية تتبع الرفاهية





ضيفنا اليوم من السودان، وهو أستاذ جامعي متخصص في العلوم السياسية، وهو الدكتور معتصم إبراهيم مالك إبراهيم، الذي يعمل حاليًا كخبير سياسي في إحدى السفارات العربية في كوريا الجنوبية.

نتناول في حلقة اليوم من برنامج "ضيف على كي بي إس" نظرة فاحصة على الوضع في السودان، كما نتعرف على شخصية الدكتور، الذي تخرج في جامعة الخرطوم عام 1992 من قسم العلوم السياسية، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة، وعمل أستاذًا في بعض الجامعات السودانية، ثم انتقل إلى العمل في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات. والآن يعمل خبيرًا سياسيًّا في إحدى السفارات العربية في سيول.

تحدث إلينا الدكتور عن الوضع السياسي الحالي في السودان، حيث بدأت عملية التغيير في شهر ديسمبر الماضي، وقد سبقتها مجموعة محاولات لإحداث تغيير في النظام، لكن هذه المحاولة نجحت في إزالة النظام الذي يحكم البلاد منذ 1989 أي منذ ثلاثين عامًا.

كما تحدثنا مع الدكتور معتصم حول مصير عمر البشير المحبوس حاليًّا، وهل سيتم محاكمته داخليًّا أم خارجيًّا؟ وما رد فعل المعتصمين على الدعم الخارجي المقدم من السعودية والإمارات والذي سيؤدي إلى تقوية جانب المجلس العسكري؟ كما تحدثنا مع الدكتور معتصم حول الموازنة بين التدريس والبحث العلمي، وغير ذلك من الموضوعات.

تابعوا معنا المزيد من الأسئلة التي وجهناها إلى ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: "لقاء الجمعة".