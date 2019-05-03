أسترو تختتم جولتها العالمية الأولى بنجاح





اختتمت فرقة "أسترو" الشبابية المكونة من 6 أعضاء جولتها الغنائية العالمية الأولى بنجاح.

وقد قامت الفرقة بجولتها العالمية بدءا من تايوان يوم السادس عشر من مارس الماضي، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لإقامة عروضها الغنائية في أربع مدن خلال الفترة من التاسع عشر وحتى السادس والعشرين من مارس.

وعادت الفرقة إلى آسيا لتنظيم حفلاتها في هونغ كونغ يوم الثلاثين من مارس، وفي بانكوك يوم السابع والعشرين من أبريل.