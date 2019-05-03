إدراج الألبوم الجديد لفرقة بلاك بينك في قائمتي بيلبورد للأسبوع الثالث على التوالي

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يتم إدراج ألبوم فرقة "بلاك بينك" بعنوان "اقتل هذا الحب" ضمن قائمتي "بيلبورد 200" و"بيلبورد هوت 100" للأسبوع الثالث على التوالي، حيث احتلت هذه الأغنية المركز التاسع والعشرين بعد المئة في قائمة "بيلبورد 200" ، والمركز السادس والثمانين في قائمة "بيلبورد هوت 100" يوم التاسع والعشرين من أبريل الماضي.

وبعد الكشف عن هذا الألبوم، قدمت الفرقة عروضا في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي، وشاركت في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية في الولايات المتحدة.