بان كي مون يدعو قادة الأحزاب السياسية إلى دعم الجهود لحل مشلكة الغبار الناعم

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بدأ "بان كي مون" الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس الوكالة الوطنية الكورية لمعالجة التلوث الناجم عن الغبار الناعم ممارسة أنشطته لحل مشكلة الغبار الناعم.

وستقوم الوكالة الوطنية التي انطلقت أعمالها الرسمية يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي وتقع تحت السيطرة المباشرة للرئيس الكوري "مون جيه إين"، باتخاذ تدابير أساسية ضد تلوث الهواء، والتوصل إلى توصيات للسياسات الحكومية.

كما ستقوم بزيادة التعاون مع دول شمال شرق آسيا، ومن بينها الصين، في مواجهة مشكلة الغبار الناعم.

وتتكون وكالة الغبار الناعم من 42 عضوا من كل فئة من فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك الفئات الحزبية والصناعية والأكاديمية والاجتماعية والدينية، والحكومات الإقليمية، إلى جانب 7 مواطنين عاديين يمثلون مختلف القطاعات.

وتخطط الوكالة لتشكيل مجموعة شعبية تتكون من 500 من المواطنين ليتم من خلالها تبادل الآراء حول سبل حل مشكلة الغبار الناعم.

كما تخطط لعقد منتدى شعبي خلال النصف الأول من هذا العام للاستماع إلى آراء الشعب بشأن حل مشكلة الغبار الناعم حيث ستقدم الوكالة توصياتها للحكومة قبل قدوم موسم الغبار الناعم الكثيف.

وأكد رئيس الوكالة "بان كي مون" على أهمية الدعم من الدوائر السياسية والشعب والتعاون مع الدول المجاورة ، وفي مقدمتها الصين.

كان "بان كي مون" قد أشار في كلمة ألقاها في حفل تنصيبه رئيسا لوكالة الغبار الناعم إلى أنه تم إدراج 44 مدينة كورية ضمن قائمة أكثر 100 مدينة في العالم كثافة من حيث الغبار الناعم .

كما أكد على أهمية أن يسبق بذل الجهود المحلية لتخفيف كثافة الغبار الناعم ، زيادة التعاون مع الدول المجاورة، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق المصالح المشتركة بين كوريا الجنوبية والدول المجاورة.

وأضاف أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يدرك جيدا مدى خطورة الغبار الناعم التي تتعرض لها كوريا الجنوبية حيث كان "بان كي مون" قد التقى بالرئيس الصيني "شي" في أوائل شهر أبريل الماضي وبحث معه سبل تنمية التعاون بين سيول وبكين لتخفيف كثافة الغبار الناعم.

ونتوقع أن ينفذ رئيس وكالة الغبار الناعم "بان كي مون" أعماله بصورة ناجحة نظرا لخبراته الطويلة في مجال تغيرات المناخ بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة.