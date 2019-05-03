تلفزيون البحرين يبث مسلسلا للكي بي إس مرتين هذا العام

من المقرر أن يبث تلفزيون البحرين المسلسل التلفزيوني الكوري بعنوان "حب تحت ضوء القمر" من إنتاج "كي بي إس"، مرتين خلال هذا العام.

وقد تم توقيع مذكرة تعاون خاصة في هذا الشأن أمس الأحد بين السفارة الكورية لدى البحرين والوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية، ووزارة الإعلام البحرينية وتلفزيون البحرين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه بث مسلسل تلفزيوني كوري عبر محطة تلفزيون أرضية في البحرين.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم بث حلقات المسلسل الكوري "حب تحت ضوء القمر" ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا خلال شهر رمضان الذي بدأ اليوم الاثنين، كما سيتم إعادة بثه في أواخر هذا العام.