شركة إنفراوير

© Infraware

أما الآن فقد حان موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.... واليوم سنتعرف على شركة "إنفرا وير Infraware"، الرائدة في التطبيقات المكتبية للأجهزة المحمولة.





"سون صونغ أوه" رئيس فريق أعمال الخدمة في الشركة:

تعمل شركة "إنفرا وير" على تطوير برامج مكتبية منذ 20 عامًا، أي منذ تأسيسها في عام 1997، وقد تم إدراجها في المؤشر التقني للبورصة الكورية، "كوسداك"، في أكتوبر 2005. استنادًا إلى تقنيات البرامج المميزة لديها، ظلت الشركة تواجه تحديات جديدة سعيا وراء الابتكارات. وقد تم تثبيت المنتج الرئيسي للشركة، وهو "بولاريس أوفيس Polaris Office"، في حوالي مليار جهاز ذكي من صنع الشركات العالمية، بما في ذلك "سام سونغ" و"إل جي" و"هواوي" وغيرها. في عام 2014، تم إطلاق "بولاريس أوفيس" على مستوى العالم كبرنامج مكتبي قائم على السحابة الإلكترونية يتيح للمستخدمين تخزين وفتح وتحرير المستندات من الأجهزة المحمولة، في أي مكان وفي أي وقت.





كان لدى "إنفرا وير"، وهي مطورة برمجيات كورية من الجيل الأول، حلم طموح في أن تصبح شركة قائدة عالميًا، مثل "ميكروسوفت". ولذلك، فقد طورت في البداية حلاً يسمح للمستخدمين بطباعة صفحة ويب تمامًا كما تظهر على الشاشة. ثم طورت متصفحا سهلا للهواتف المحمولة في عام 2001. وكشركة رائدة في مجال البرمجيات في كوريا، حاولت "إنفرا وير" تطوير منتج مبتكر آخر، بالتوازي مع ظهور الهواتف الذكية.





الرئيس"سون" :

في الوقت الحالي، يستخدم "بولاريس أوفيس" القائم على الحوسبة السحابية بواسطة 89 مليون مشترك في 238 دولة، ويشترك 30 ألف شخص جديد كل يوم. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد المشتركين 100 مليون مشترك خلال هذا العام. ويستخدم أكثر من مليوني عميل حول العالم برنامج "بولاريس أوفيس" يوميًا. من خلال هذا البرنامج المكتبي القائم على السحابة الإلكترونية، والذي يتم توفيره مجانًا، تم إنشاء 1.2 مليار مستند متراكم، ويتم إنشاء أكثر من 500 ألف مستند جديد يوميًا. أنتجنا حلا آخر للمحمول، وهو "بولاريس أوفيس إنتربرايز Polaris Office Enterprise"، الذي يوفر إنتاجية محسنة وأمنا للوثائق. مع هذا المنتج، تتعاون "إنفرا وير" مع حوالي 60 شركة عالمية لإدارة الأجهزة المحمولة، وعملاء من الشركات التي توفر حلولا أمنية، بما في ذلك "آي بي إم". يتم توفير "بولاريس أوفيس إنتربرايز" أيضًا للشركات الكورية الكبيرة، مثل سام سونغ وإل جي، وكذلك المؤسسات العامة الكورية، بما في ذلك وزارة الداخلية والسلامة، ومؤسسة تمويل الإسكان الكورية، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية.





هكذا نجحت "إنفرا وير" في أن تصبح مزودا عالميا للبرامج. وقد تم اختيار منتجها المميز، "بولاريس أوفيس"، ليكون "أفضل تطبيق لهذا العام" بواسطة "آبل آب ستور Apple App Store" لمدة عامين متتاليين، وهو ما يعكس شعبيتها العالمية. ولكن لماذا يتم استخدام هذا التطبيق على نطاق واسع؟





الرئيس"سون" :

يسمح "بولاريس أوفيس" بتحرير الملفات المستخدمة على نطاق واسع مثل "ووردWord" و"إتش دبليو بي HWP" و"تي إكس تي TXT"، والاطلاع على ملفات "بي دي إفPDF ". ولأنه يدعم بشكل كامل تنسيقات الملفات المختلفة، فإنه يمكنه معالجة ملفات البيانات الضخمة بسرعة كبيرة. وبخلاف عناوين البريد الإلكتروني للعملاء، لا يقوم "بولاريس أوفيس" بجمع أي معلومات شخصية حساسة. لدى شركة "إنفرا وير" أكثر من 100 براءة اختراع في كوريا. ولضمان المزيد من الأمان، حصلت "إنفرا وير" على شهادة شهادة "آيزو 27001" في إدارة أمن المعلومات.





بناءً على خبراتها الواسعة في تطوير البرمجيات، تمكنت "إنفرا وير" من تطوير تطبيق مكتبي يتيح بسهولة فتح وتحرير تنسيقات مختلفة من مستندات الكمبيوتر الشخصي في بيئة الهاتف المحمول. فباستخدام تطبيق "بولاريس أوفيس"، يمكن فتح وتحرير ملفات "أوفيس Office" العادية على الهاتف المحمول، بسهولة ومجانًا.





© Infraware

الرئيس"سون" :

بدأت العديد من الشركات في إبداء الاهتمام بمساحة الإعلانات في "بولاريس أوفيس" في عام 2018. في الوقت الحالي، يقوم عدد من الشركات العالمية، مثل "فيس بوك" و"أوبر" ونيتفلكس" و"هوندا" وغيرها، بعرض إعلاناتها على "بولاريس أوفيس". بحلول الربع الثالث من هذا العام، نخطط لتحسين نظام رسوم الإعلانات حتى تتمكن الشركات التي تأمل في عرض إعلاناتها من إبرام عقود مباشرة معنا، وبالتالي تخفيض تكاليف التسويق. نحن نعمل أيضًا على تحسين محرك البحث وتحسين متجر التطبيقات بشكل منتظم حتى يصبح "بولاريس أوفيس" أكثر وضوحًا للعملاء المحتملين.





يتمتع تطبيق "بولاريس أوفيس" حاليا بالحصة الأكبر في سوق تطبيقات المكاتب المتنقلة عالميا. ولذلك جاء أكثر من 75% من مبيعات "إنفرا وير" من الخارج في عام 2018 عبر هذا التطبيق، وهو ما مكّن "إنفرا وير" من أن تصبح أول شركة برمجيات مكتبية كورية تحصل على جائزة برج التصدير بقيمة 10 ملايين دولار. ورغم ذلك، فإن الشركة غير راضية عن هذا الانجاز، حيث تسعى إلى الحصول على سوق أوسع. ولهذا الغرض ستشارك في "أسبوع تكنولوجيا المعلومات الربيعي في اليابان"، الذي سينطلق في طوكيو هذا الأسبوع.





الرئيس"سون" :

سنقوم بعرض مختلف المنتجات المكتبية في هذا الحدث، حيث يستخدم حوالي 1.5 مليون ياباني تطبيق "بولاريس أوفيس"، ويتجاوز عدد المشتركين الجدد يوميا 300 شخص. سنبحث في التقدم لسوق تكنولوجيا المعلومات في اليابان خلال هذا المعرض، ونتطلع إلى إبرام عقود مع العديد من الشركات. هدف "إنفرا وير" النهائي هو قيادة السوق العالمية عن طريق السماح للعديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بفتح المستندات وتعديلها بسهولة عبر منصات مختلفة، في أي مكان وزمان.





ظلت "إنفرا وير" تسير بثبات على الطريق كمطورة للتطبيقات المكتبية للهاتف المحمول على مدار العقدين الماضيين، ومن خلال رؤيتها وهدفها الواضح، ستتمكن هذه الشركة بالتأكيد من توسيع وجودها العالمي إلى ما هو أبعد من ذلك.