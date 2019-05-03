شركة هاولبوت تضيف مفهوم التصميم لمستلزمات الحيونات الأليفة

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نتعرف اليوم على شركة أحدثت تغييرات في الاقتصاد العالمي، ببعض الأفكار الجديدة، وهي شركة "هاولبوت" التي أضافت مفهوم التصميم لمستلزمات الحيوانات الأليفة.





الرئيس المشارك للشركة "آن جونغ كون" :

يتساءل معظم الناس لماذا شاركت شركتنا في معرض للبشر وليس معرضا للحيوانات الأليفة. ولكننا نعتقد أن الأفكار أو القيم المرتبطة بتصاميم منتجات البشر يمكن تطبيقها أيضا على المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة. وهذه هي فلسفة شركتنا. ومن وجهةة النظر هذه، فإن المنتجات للبشر لا تختلف كثيرا عن نظيراتها للحيوانات الأليفة. علاوة على ذلك، يتم استخدام المنتجات للحيوانات الأليفة بواسطة أصحابها، أي البشر، ويتم وضع تلك المنتجات في الأماكن التي يعيش فيها البشر. ولذلك، نعتقد أنه يمكن دمج مستلزمات الحيوانات الأليفة بشكل طبيعي مع البيئة التي يعيش فيها الناس. وأردنا أيضا أن نميز شركتنا عن غيرها من الشركات التي تنتج مستلزمات الحيوانات الأليفة. وهذا هو سبب مشاركتنا في معرض سيول للتصميم.





كان من غير المعتاد إلى حد ما أن تنضم شركة متخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة إلى معرض سيول للتصميم، حيث يتم عرض أحدث الاتجاهات للتأثيث المنزلي والتصميم الداخلي وثقافة الطعام. لكن شركة "هاولبوت" تؤكد أن قيم التصميم يجب أن تنعكس في المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة.

تم تأسيس الشركة من قبل المصممَيْن "آن جونغ كون" و"ليم دونغ ريول"، اللذين كانا يعملان سابقا في شركة "سام سونغ" للإلكترونات.





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الرئيس "آن":

في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، كنا نعمل أنا و"ليم" في تصميم مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون. وقد رأينا إمكانات لا حدود لها في صناعة الإلكترونيات. ولكننا اعتقدنا أننا يمكن إيجاد المزيد من الفرص في سوق منتجات الحيوانات الأليفة والتي لم تكن تتوسع آنذاك. هذا هو السبب في لفت أعيننا لهذا المجال. وفي الواقع، وجدنا أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن استكشافها في صناعة الحيوانات الأليفة. كنا مصممين على عرض قدراتنا في هذه السوق غير المستغل نسبيًا.





درس كل من "آن جونغ كون" و"ليم دونغ ريول" فن التصميم في جامعة "هونغ إيك" الكورية، وقاما بتصميم المنتجات عالية التقنية في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات والتي هي واحدة من أشهر الشركات في كوريا. لكنهما تركا الشركة وأسسا شركة "هاولبوت" عام 2015 على أمل أن يتحقق حلمهما في خلق علامة تجارية خاصة بهما للتصميم. اسم الشركة "هاولبوت" هو عبارة عن مزيج بين كلمتي "هاول" أي عواء الحيوانات و"بوت" أي وعاء، حيث يمثل اسم الشركة رغبتهما في احتواء مختلف احتياجات ورغبات الحيوانات الأليفة في منتجاتها. وتحت شعار "دعم حقوق التصميم للحيوانات الأليفة" قدمت الشركة منتجاتها لأول مرة في معرض "كيه بيت" للحيوانات الأليفة عام 2015 ، وهو أكبر معرض لصناعة الحيوانات الأليفة في كوريا. وخلال ثلاثة أيام فقط من افتتاح المعرض، تمكنت الشركة من بيع منتجاتها بقيمة 15 مليون وون، إي ما يعادل حوالي 14 ألف دولار، بفضل تصميماتها الرائعة ووظائفها العملية التي تضع راحة الحيوانات الأليفة ضمن أولوياتها.





الرئيس "آن":

أصبح منتج "هاولي" أول بيت للحيوانات الأليفة في العالم يفوز بجائزة "ريد دوت ديزاين" ، ومنذ الفوز بالجائزة ، تلقينا عددا متزايدا من الطلبات من الخارج. وبيت للكلب "هاولي" سهل الإعداد والتخزين والنقل حيث يمكن إزالة إطاره الصلب المستدير بسهولة، ويمكن للمستخدمين تجميعه بأنفسهم دون أي صعوبة.





نمت مبيعات الشركة بنسبة هائلة تتراوح بين 100% و150% سنويا، وهي تدير مركزا لرعاية الحيوانات الأليفة في فندق محلي شهير.

وللوصول إلى عدد أكبر من الزبائن في كوريا وخارجها، تقوم الشركة بتوفير ألعاب الحيوانات الأليفة لسلسلة محلات البقالة "سي يو" في كوريا، بينما تصدر منتجاتها إلى 12 دولة في العالم. ومن خلال توسيع الإحساس بالتصميم ليمتد إلى مستلزمات الحيوانات الأليفة، بدأت شركة "هاولبوت" في فتح آفاق جديدة لصناعة رعاية الحيونات الأليفة.