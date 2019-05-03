اختيار شهري مايو ويونيو ليكونا شهري زيارة الأسواق التقليدية في البلاد

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صرحت مؤسسة السياحة الكورية بأنها اختارت شهري مايو ويونيو القادم كشهرين خاصين لزيارة الأسواق التقليدية الكورية وأنها تقبل على الدعاية لها بين السياح الأجانب. وتهدف المؤسسة بذلك إلى استقطاب مزيد من السياح الأجانب من خلال الدعاية للأسواق التقليدية الكورية التي تبرز مواقع الجذب الجديدة في السياحة الكورية.

يذكر أن هذا المشروع سيجري من خلال الترويج عبر الانترنت وخارجها بالتعاون مع مؤسسة تنمية التجار الصغار للأسواق. وتخطط المؤسسة الكورية لاختيار عشرين سوقا تقليدية مهمة في مختلف أرجاء البلاد لتنفيذ مختلف البرامج التخطيطية بما فيها إدارة الصفحات الخاصة عبر الإنترنت، وتقديم الكوبونات الخاصة للبضائع التذكارية إلى زوار الأسواق وتطوير منتجات الرحلات اليومية إليها. كما تخطط المؤسسة للدعاية لجاذبية الأسواق الكورية التقليدية من خلال تنظيم فعالية لمعايشة الأسواق التقليدية في سوق "نام مون" بمدينة سو ووان، بمشاركة حوالي ١٥٠ أجنبي بمن فيهم السياح الأجانب وفريق الرصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التاسع من هذا الشهر.

وتتوقع مؤسسة السياحة أن يساهم هذا الترويج في جذب حوالي ٤ آلاف سائح أجنبي إلى الأسواق التقليدية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وتنوي المؤسسة الكورية تنفيذ مختلف المشروعات الرامية إلى جذب السياح الأجانب إلى الأسواق الكورية التقليدية بما فيها المشاركة في معارض السياحة في الخارج والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الأشخاص ذوي التأثير الكبير في الخارج لتصبح الأسواق التقليدية من المحتويات الرئيسية للسياحة الكورية.

هالة: أكد " لي بيونغ تشان" رئيس فريق التسويقات في المؤسسة الكورية على أن الأسواق التقليدية تمثل أكثر المواد السياحية الكورية الأصيلة والفعالة التي تسمح للسياح الأجانب لمعايشة الحياة اليومية والتمتع بالأشياء الكورية المتميزة الجديرة بالأكل والمشاهدة.