بدء عملية إنشاء أكبر حديقة لتصفح الموجات الصناعية في العالم

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بدأت عملية إنشاء أكبر حديقة لتصفح الموجات الصناعية في العالم في جزيرة سلحفاة الصناعية في منطقة سيهوا إم تي في (MTV)، بمدينة سي هونغ بمقاطعة كيونغ كي، ومن المتوقع أن تنتهي العملية نهاية عام ألفين وعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة حديقة الموجات تبلغ ١٦٠ ألف متر مربع ومن المقرر أن يتم إنشاء مركز للمؤتمرات ومرافق للتسلية البحرية بالقرب من الحديقة حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين. وسيتم إنشاء هذه المنشآت جميعها في مجمع الأنشطة الترفيهية البحرية الذي تبلغ مساحته ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف متر مربع ضمن منطقة "سي هوا تي في" بتكلفة خمسمائة وثلاثة وستين مليار وون. ويتكون مجمع الأنشطة الترفيهية البحرية من جزيرة "السلحفاة" وحديقة مائية. وتتوقع إدارة مقاطعة كيونغ كي أن يسهم إنشاء حديقة الموجات للتصفح الصناعي في إيجاد ألف وأربعمائة من فرص العمل واستقطاب أكثر من مليوني سائح سنويا. كما تتوقع بلدية سي هونغ أن يمثل هذا المجمع محركا للنمو الجديد في المستقبل وأول خطوة لفتح عصر السياحة الترفيهية البحرية على الساحل الغربي.