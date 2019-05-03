السياحة في سيول تزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة

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أعلن صندوق سياحة سيول عن تتيجة بحث توجهات كلمات البحث الخاصة للسياحة في سيول في مختلف دول العالم، حيث أظهرت نتيجة البحث أنه كلما زادت كمية البحث حول "السياحة في سيول" زاد عدد السياح الأجانب في كوريا.

جرى هذا البحث من خلال تحليل كلمات البحث الرئيسية في بوابات "بايدو وغوغل ويانديس" على الإنترنت، في أكثر الدول زيارةً إلى كوريا بما فيها الصين واليابان وتايوان وأمريكا وهونغ كونغ.

وحول أغراض البحث في هذه الدول العشرة أجاب ٥٠٪ بالمعلومات عن السفر بينما اختار ٢٠٪ الأماكن السياحية. كما اختار ١١٪ تذاكر الطيران.

وحسب الدول، كانت نسبة البحث عن أماكن التسوق في الصين الأعلى باثنين وستين بالمائة بينما كانت نسبة البحث عن المعلومات عن السفر الأعلى في روسيا بستة وسبعين بالمائة مما يشير إلى وجود الاختلافات في نماذج السفر والاهتمامات بين الدول.

أما عن كلمات البحث الرئيسية عن الأطعمة الكورية احتل "سام كيوب سال" أو "لحم بطن الخنزير المشوي" المركز الأول في الفلبين، بينما احتل "البيبيم باب" أو "الأرز الممزوج بالخضر" المركز الأول في فيتنام. ونتيجة لتحليل كلمات البحث الرئيسية المتعلقة بكوريا، جاءت كلمات "فرقة بي تي إس" والمخلل الكوري التقليدي "الكيمتشي" ورياضة "التايكواندو" الكورية في المراكز المتقدمة.

ومن بين كلمات البحث الناشئة "تصميم الازياء في سيول" و"السفر من أجل التقاط الصور الفوتوغرافية" و"الأمور الجديرة بالقيام بها مع الأطفال في سيول".

محمد: كما تبين أن كمية البحث عن سياحة سيول عبر الانترنت استمرت في الزيادة بمعدل ١٥٪ سنويا خلال الثلاث سنوات الماضية.