كتاب الفتاة الأخيرة للناشطة نادية مراد العراقية حاليًا في الأسواق

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صدرت في البلاد مؤخرا ترجمة كتاب "الفتاة الأخيرة" الذي ألفتها ناشطة حقوق المرأة العراقية "نادية مراد" الفائزة بجائزة نوبل للسلام في عام ٢٠١٦ بالتعاون مع الصحفية الأمريكية "جينا كراجيسكي". حيث دونت مراد تفاصيل قصتها في كتاب " الفتاة الأخيرة". وحتى شهر أغسطس من عام ٢٠١٤، كانت نادية مجرد فتاة لها أحلام عادية، لكن تنظيم داعش الإرهابي استباح قريتها كوجو قرب جبال سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق. وظلت نادية تخضع للاستعباد الجنسي لمدة 3 أشهر في مدينة الموصل، ولكنها لم تستلم وهربت الفتاة اليزيدية من ذلك الكابوس الرهيب، وتمكنت من الوصول إلى ألمانيا، وبعد علاجها، ظهرت في عدة لقاءات دبلوماسية، وحضرت جلسات لمجلس الأمن، لتصبح من أبرز الأصوات المنددة بالتطرف وباستخدام العنف الجنسي في الحروب.

وقالت نادية في كتابها: "لكوني ناجية من الإبادة الجماعية يقع على عاتقي الكثير من المسؤولية، كنت محظوظة لأنني نجوت بعد أن قتل أشقائي ووالدتي. وإنها مسؤولية كبيرة وعليّ أن أتحملها، دوري كناشطة ليس فقط نقل معاناتي، بل نقل معاناة العديد من الناس الذين يعانون من الاضطهاد".

وفي مقدمة الكتاب قالت المحامية الحقوقية "أمل كلوني" إن نادية مراد رفضت السكوت ورفضت تسميات "اليتيمة وضحية العنف الجنسي والعبدة واللاجئة" التي أعطتها الحياة لها. وأضافت أنه مع مرور الوقت استعادت نادية صوتها بل أصبحت صوتًا كل اليزيديين ضحايا الإبادة الجماعية.