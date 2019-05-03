رفع الستار عن الباغودا الحجرية في معبد ميروك

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تم رفع الستار عن الباغودا الحجرية في آثار معبد "ميروك" في منطقة إيك سان بمقاطعة شمال جولا، والذي أنشئ في عصر الملك "مو" في مملكة بيك جيه في القرن السابع الميلادي. وذلك بعد نهاية إعادة ترميمها التي استمرت لمدة عشرين عاما.

وقد أعلن المعهد الوطني لبحث الآثار الثقافية أمس الأول عن الانتهاء من عملية إعادة ترميم الباغودا الذي يمثل من الكنوز الوطنية رقم 11 من خلال إقامة مراسم خاصة لإتمام العملية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الباغودا تعد أقدم أكبر الباغودات القائمة في البلاد، حيث يبلغ طوله خمسة عشر مترا وعرضه ثلاثة عشر مترا وتزن ألفا وثمانمائة وثلاثين طنا. لذا قررت لجنة الآثار الثقافية الكورية في عام ١٩٩٩ إعادة ترميم الباغودا بسبب عدم استقرار هيكلها.

وقد سجلت عملية إعادة ترميم الباغودا كأطول عملية في البلاد. كما شهدت مختلف النتائج البحثية بحيث صدر ثمانية عشر بحثا علميا وخمسة رسائل دكتورة وتسعة كتاب حول هذه الباغودا. كما تم تسجيل خمسة حقوق اختراع ذات الصلة.