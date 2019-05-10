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"قال متلعثمًا:"هـ.. هـ.. هل يُسمح بالقمصان الدائمة؟" سأله المعلم: "قمصان دائمة؟ ماذا تعني"، ردّ قائلًا: "أ..أعني الجسد كما هو"، صاح المعلم في غضب: "اخلعه حالا!"، أطاع "تشانغ نام" أمر المعلم هذه المرة، وصُعق المعلم والتلاميذ حين رأوا أن "تشانغ نام" لم يكن يرتدي قميصًا ولا ملابس داخلية تحت المعطف، فوقف أمامهم -بعد خلع معطفه- عاري الجذع. ضحك التلاميذ، وسأل المعلم المندهش:"هان تشانغ نام! لماذا لم ترتدي قميصك؟" ردّ "تشانغ نام": "لم أستطع أن أرتدي قميصًا، لأنني لا أملك واحدًا". وما أن نطق "تشانغ نام" بهذه الكلمات، حتى اختفى البريق الغاضب من عيني المدرس وظهرت فيهما الدموع، وتوقفت ضحكات التلاميذ فجأة. إنه الفقر! إنها المعاناة! راح الجميع يفكرون في الفكرة نفسها: هل بلغ سوء أحوال أسرة "تشانغ نام" هذا الحد؟".









# من شريط المقابلة مع الكاتبة وناقدة أدب الطفل "كيم يوجين"

تعتبر مجلة "أوريني" أساس أدب الأطفال في كوريا، فلم يكن هناك وجود لأدب الأطفال أو قصص الأطفال مُطلقًا في ذلك العصر. لكن بعد ظُهور مجلة "أوريني"، أصبحت منصة يُنشر من خلالها أدب الأطفال، فأصبح من الممكن إبداع أعمال أدبية للطفل بشكل مستمر. وبعد تجاهل الطفل الذي لم يكن له وجود منفصل في ذلك العصر، أصبح يُحترم ويعامل كالكِبار سواء بسواء، وأصبح هناك أدبًا منفصلًا مخصصًا للطِفل بالإضافة إلى أنشطة ثقافية خاصة أيضًا. كما كان شخصًا فذًّا متعدد المواهب، فكان يطوف كوريا طولًا وعرضًا ليقوم بعرض مسرحيات للأطفال وحده. كان جميع الأطفال الذين يشاهدون عروض "بانغ جونغ هوان" يحبونها ويتأثرون بها كثيرًا. ويُمكننا القول إنه لولا "بانغ جونغ هوان" لما بدأ أدب الطفل الكوري، أو لاختلف حاله الآن كثيرًا. فهو لم يكن مجرد كاتب عظيم، بل كان تجسيدًا لأدب الطفل الكوري الحديث. وأرى أن قصة "القميص الدائم" هي أول قصة أطفال كورية تعكس واقع العصر الذي كانت تعيشه كوريا في ذلك الزمن.









""أوه! يا معلمي!" هكذا قال "تشانغ نام" بصوت يرتجف وكأنه يحاول كتم دموعه، التي لم تطعه فراحت تتساقط من رأسه المنحني انحدارًا على أنفه حتى تصل في النهاية إلى أطراف حذاءه المهترئ. "لقد… لقد فقدت والدتي بصرها عندما كنت في الثامنة من عمري، فهي كفيفة". تساقطت الدموع من عيني المعلم أيضًا، وساد الصمت بين التلاميذ الذين كانوا يملأون المكان ضجيجًا منذ قليل، فلم يكن هناك سوى صوت بكاء مكتوم من هنا أو هناك".









الكاتب "بانغ جونغ هوان 방정환":

وُلد الكاتب "بانغ جونغ هوان" في 9 نوفمبر سبتمبر عام 1899 في العاصمة "سيول"، وتوفي في 23 يوليو 1931. وهو مؤسس أدب الطفل في كوريا، وله عدة إنجازات. قام بتحديد الأول من مايو عيدًا قوميًا للطفل عام 1922. كما أسس منظمة أدب الأطفال التي عُرفت باسم "سيك دونغ هويه 색동회" عام 1923. وفي نفس ذلك العام، نشر أول مجلة أطفال كورية باسم "أوريني 어린이" أو الصِغار.