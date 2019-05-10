بث المسلسل الدرامي الكوري حب تحت ضوء القمر في البحرين لأول مرة





من المتوقع أن يتم بث مسلسل تلفزيوني كوري مشهور في البحرين عبر قناة أرضية بدءا من شهر رمضان الكريم. حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى في البحرين التي يتم فيها بث مسلسل كوري عبر قناة أرضية وليست فضائية، حسبما قالت السفارة الكورية لدى البحرين.

والمسلسل الكوري الذي حصل على شرف البث في البحرين كأول مسلسل كوري عبر قناة أرضية هو "حب تحت ضوء القمر"، الذي كان قد تم بثه عبر قناة "كي بي اس" التلفزيونية بدءا من يوم 22 من أغسطس إلى يوم 18 من أكتوبر في عام 2016. وهو مسلسل تاريخي ورومانسي في عصر مملكة جوسون يتكون من ثماني عشرة حلقة، وقام ببطولته الممثل "بارك بو كوم" والممثلة "كيم يو جونغ". وقد حظي باهتمام كبير جدا من الجمهور لدرجة أن نسبة مشاهدته بلغت 23.3 %.

وفي هذا الصدد، أبرمت السفارة الكورية لدى البحرين والوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية مذكرة تعاون مع وزارة الإعلام والقناة الوطنية في البحرين وهي قناة البحرين، يوم الأحد الماضي. وتنص المذكرة على بث مسلسل "حب تحت ضوء القمر" عبر قناة البحرين مرتين في غضون هذا العام. ووفقا لما تم الاتفاق عليه، يتم بث هذا المسلسل ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع خلال فترة شهر رمضان أولا، ثم في نهاية هذا العالم مرة أخرى.

وحسبما قالت وسائل الإعلام، فإن الوقت الذي تقضيه العائلة معا في المساء خلال شهر رمضان عادة ما يكون أطول من أيام غير رمضان، ومن ثم يرتفع معدل مشاهدة التلفزيون، وبالتالي تخوض كل محطة تلفزيونية في منافسة شرسة لتخصيص مسلسلات جذابة للمشاهدين.