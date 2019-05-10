إيطاليا تمنح السوبرانو جو سومي وسام فارس

ⓒ YONHAP News

حصلت مغنية الأوبرا الكورية "جو سومي" على وسام "فارس" من الحكومة الإيطالية. وتسلمت "جو" من السفير الإيطالي لدى كوريا الوسام المكتوب عليه توقيع الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" تكريما لمساهماتها الكبيرة في التبادل الثقافي بين كوريا وإيطاليا.

تعتبر السوبرانو "جو سومي" من أشهر المطربين الكوريين في مجال الموسيقى الكلاسيكية في داخل كوريا وخارجها. وعند دراستها للموسيقى الكلاسيكية في إيطاليا لمدة عامين، فازت بسبع مسابقات دولية، وحظيت بتقدير عال من لجنة التحكيم، وحصلت على لقب "الصوت الذي أهداه إليها الله"، و"ثروة بشرية تأتي مرة واحدة أو أقل كل مائة عام".

وقد قامت "جو" ببطولة أوبرا بعنوان "ريغوليتو" أقيمت في مسرح "فيردي" في إيطاليا في عام 1986. ثم أصبحت سوبرانو تمثل كوريا.

وعند النظر إلى بداية تعلمها للموسيقى الكلاسيكية، سنجد أن والديها درساها عزف بيانو منذ سن الرابعة، لأن سيدة عجوزا رأتها وقالت إن هذه الطفلة الصغيرة ذكية جدا، ولذلك يتوقع أن تموت في وقت مبكر. وسأل والداها تلك المسنة عن الطريقة التي يمكن أن يزيد بها عمرها، فأجابت "اجعلها تضرب أي شيء، وفي حالة ضرب شيء، ستذهب الطاقة السلبية لديها". وحينها كان والداها في حالة اقتصادية صعبة جدا، ولكن اشتريا لها بيانو رغم أنه غال جدا بعد أن فكرا أن عزف البيانو نوع من ضرب شيء، وبدأت "جو سو مي" عزف البيانو منذ الرابعة من عمرها لمدة ثماني ساعات يوميا دون توقف ودون التعرف على سبب ضرورة عزف البيانو. وسميت "جو سو مي" منذ فترة المدرسة الابتدائية بـ"عبقرية الغناء"، وطلب كل مدرسيها من والديها تدريسها الغناء. ولذلك التحقت بقسم الغناء الموسيقي في جامعة سيول الوطنية، وسافرت إلى إيطاليا للدراسة في الأكاديمية الوطنية سانتا سيسيليا التي هي المدرسة الموسيقية العريقة في إيطانيا. لتصبح من أشهر المطربين الكلاسيكيين في كوريا والعالم!