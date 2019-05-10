مذكرة تعاون بين جامعة هانكوك ومجمع اللغة العربية بالشارقة

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تم توقيع مذكرة تعاون بين قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ومجمع اللغة العربية بالشارقة بشأن دعم قسم اللغة العربية في الجامعة وتبادل الخبرات الأكاديمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

جاء ذلك بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اختيار الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019. مما تم نشر بعض الأخبار والصور التي تشير إلى توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين، ووقعها ممثلا الجامعة الأستاذ الدكتور "أو ميونغ كون" من قسم اللغة العربية، ومن جانب المجمع: الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع.

يذكر أن جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية هي أكبر جامعة متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية في كوريا، بما فيها اللغة العربية، حيث تم تأسيس قسم اللغة العربية في هذه الجامعة للمرة الأولى في كوريا في عام 1975.

وتنص مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين على تبادل الخبرات الأكاديمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريب المدرسين، وإرسال أساتذة متخصصين لإعطاء دورات مكثفة.

وفي مجال التعاون في البعثات الطلابية: تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين، وتنفيذ دورات مكثفة من المحاضرات المتخصصة للطلاب. وبمناسبة توقيع مذكرة التعاون هذه، ألقى الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع، والأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي علي عميد كلية الآداب بجامعة الشارقة، محاضرة خاصة، تحدثا فيها عن بعض الجوانب المهمة والمهارات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها باللغة العربية الفصحى.