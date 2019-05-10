وسام نجمة إيطاليا للسوبرانو الكورية جو سو مي

حصلت السوبرانو الكورية الشهيرة "جو سو مي" على وسام نجمة إيطاليا برتبة "كافاليير" من الحكومة الإيطالية.

وقلد السفير الإيطالي لدى سيول "فيديريكو فايلا" هذا الوسام للسوبرانو "جو" في حفل أقيم أمس الاثنين في مقر السفارة الإيطالية لدى سيول نيابة عن الرئيس الإيطالي، تقديرا لجهودها المتواصلة في تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين، خاصة في الإنتاج المشترك للأوبرا والتبادلات بين المطربين الكلاسكيين الكوريين والإيطاليين.

ويذكر أن هذا الوسام يمنح للأشخاص الذين اكتسبوا ميزة خاصة في تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين إيطاليا والدول الأخرى في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأكاديمية والتقنية والعلمية.

الجدير بالذكر أن المطربة "جو سو مي" ولدت في سيول في عام 1962، والتحقت بكلية الموسيقى بجامعة سيول الوطنية، وكانت ضمن فصل المتفوقين موسيقيا، وأمضت فيه دورة لمدة عامين.

وفي عام 1983، ذهبت إلى إيطاليا للالتحاق بأكاديمية "دي سانتا سيسيليا" التي أكملت فيها دورة مدتها خمس سنوات، خلال فترة عامين فقط.

وبعد 3 سنوات من الخبرات الموسيقية التي حصلت عليها في إيطاليا، قدمت الفنانة الكورية أول عرض لها باسم "جيلدا"، وهي اسم بطلة عرض "ريجوليتا" الأوبرالي ل"جيوسيبي فيردي"، وكان ذلك في عام 1986.

وقال قائد الأوركسترا المشهور "هيربيرت فون كاراخان" بعد استماعه لصوب الفنانة "جو" إن "صوتها يأتي من السماء"، وأنه "يمكن الاستماع لمثل هذا الصوت فقط كل 100 عام".