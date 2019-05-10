مقالة بمناسبة يوم الطفل تحظى بشعبية كبيرة بين الآباء والأمهات

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كتب أحد المواطنين مقالة على الإنترنت بمناسبة يوم الطفل وحظيت بإعجاب ملحوظ خاصة من قبل الآباء والأمهات. وتدور المقالة حول أغنية تُقدم في كل عيد طفل بعنوان "لا يعرف الكبار". وقد كتب الكبار من الآباء والأمهات مقالات وتحدثوا فيها أنهم بعد مرور عشرات السنوات منذ عدم استماعهم إلى هذه الأغنية، استمعوا إليها بالصدفة مؤخرا، وأعجبتهم كلماتها.

جدير بالذكر أن هذه الأغنية ظهرت في عام 1988، وتقول الأغنية: "لا يعرف الوالدان، ماذا نحبه. لا يعرف الوالدان ماذا نريده. هل يكفينا إهداء اللعبة؟ هل تسعدنا الملابس الجميلة؟ لا يعرف الكبار أي شيء عنا، فنحن متألمون، لأننا دائما وحدنا، فنرجو منكم احتضاننا بكل دفء". "لا يعرف الوالدان بم نفكر، لا يعرف الوالدان إلى ما ننظر. تقولون دائما إنكم مشغولون، لكننا وحدنا، لذا نريد أن تكونوا معنا، فنرجو منكم احتضاننا بكل دفء".

وحسب نتائج استبيان، تبين أن الوقت الذي يقضيه الأولاد مع آبائهم في البيوت يبلغ في المتوسط 13 دقيقة يوميا. خاصة الوقت الذي يقضيه الأب مع الأولاد في البيت يبلغ 6 دقائق فقط في اليوم. وعلى الرغم من ذلك، تشير نتائج استبيان آخر إلى أن الأولاد يعتبرون أن الأسرة السعيدة هي أول شيء يجعلهم سعداء. كما أن المنزل هو أول مكان يشعر الأولاد فيه بالسعادة.