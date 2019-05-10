تقنية لاستعادة صوت وصورة المتوفين

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نجحت كوريا في العام الماضي في تنفيذ مشروع تحت عنوان "إعادة اللقاء مع ميت"، وكان ذلك بمناسبة الذكرى العشرين على وفاة رئيس مجموعة "اس كيه"، حيث ظهرت صورته ثلاثية الأبعاد على الشاشة كأننا نعيش الماضي والحاضر في نفس الوقت. وبمناسبة عيد الوالدين تمكنت اليابان من تحقيق آمال الكثيرين في رؤية آبائهم الأموات ضمن برنامج تلفزيوني، وذلك عن طريق استخدام تقنية "التقاط الحركات"، حيث تم من خلالها إحياء صور المتوفين. وتستخدم هذه التقنية أجهزة حساسات مركبة في جسم الإنسان، وقد استخدمت في فيلم "أفاتار" مؤخرا. وفي ذلك البرنامج، تظهر أم مقدم البرنامج المتوفية، وتتحدث معه كأنها حية.

تجدر الإشارة إلى أنه في الاحتفال بذكرى يوم إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة الذي صادف الحادي عشر من شهر أبريل، ظهرت أيضا صور المناضلين الذين قادوا حركات استقلال البلاد من الاستعمار الياباني. حيث تمكن الحضور في الاحتفال من رؤية صور المناضلين بجودة عالية، بفضل التقنية الحديثة التي تُحول الصور القديمة إلى صور حديثة.

ومن ناحية أخرى، هناك بعض الناس والأولاد الذين لا يستطيعون الاحتفال بيوم الوالدين، خاصة الذين أرسلوا آباءهم أو أمهاتهم الذين يعانون من أمراض خطيرة إلى المنشآت المتخصصة في رعاية المرضى المسنين. لأنهم لا يستطيعون رعايتهم وتمريضهم في البيت، خاصة بالنسبة للمصابين بمرض "ألزهايمر". وعلى أساس التقاليد في المجتمع الكوري في الماضي، يجب على الأبناء رعاية آبائهم في المنزل سواء كانوا بصحة جيدة أو مرضى.