النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني تلقى قبولا واسعا

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وسط الفيض الكبير من المعلومات في هذا العصر، تبرز مؤسسة جديدة خاصة بإرسال النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، وتحظى بشعبية ملحوظة من قبل الشباب على مستوى العالم. وهذه المؤسسة تعمل على غرار صحيفة "نيويوك تايمز" التي تتطور بفضل حوالي 4 ملايين وثلاثمائة ألف مشترك، وهو أعلى عدد من المشتركين. حيث تصدر هذه الصحيفة حوالي 60 نوعا من النشرات الإخبارية على أساس الموضوعات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والطهي أو الرياضية وغيرها، وأيضا على أساس الأوقات، وكذلك على أساس كتاب المقالات. وبفضل ذلك بلغت نسبة قراءة تلك النشرات الإخبارية حوالي 70 بالمائة،.

أما في كوريا، فلا يزال هذا المجال جديدا، حيث ظهرت مؤسسة جديدة متخصصة في تلك النشرات الإخبارية. بينما هناك بعض الكتاب الذين يستفيدون من النشرات الإخبارية للتواصل مع القراء. من بينهم الكاتبة الشابة "إي سيل آه" التي بدأت كتابة النشرات الإخبارية اليومية باسمها وإرسالها للمشتركين مقابل عشرة آلاف وون شهريا، أي حوالي 9 دولارات. وقد بدأت هذا العمل منذ شهر فبراير لتسديد قرض حصلت عليه للدراسة الجامعية، وبعد مرور حوالي 3 أشهر، نجحت في تسديد القرض بالكامل. كما جمعت محتويات النشرات الإخبارية في كتاب ونشرته مؤخرا.

ويقول الخبراء إنهم توقعوا بروز النشرات الإخبارية ضمن أحدث وسائل الإعلام، خاصة في الوقت الذي تمتلئ فيه وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات والإعلانات. وهو ما يجعل المستخدمين غير قادرين على التركيز على الأخبار أو الحقائق، وبالتالي يلفتون أنظارهم إلى النشرات الإخبارية الخالية من الإعلانات.