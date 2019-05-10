ألبوم جديد لبلاك بينك يدرج ضمن قائمتي بيلبورد للأسبوع الثالث على التوالي

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تم إدراج الألبوم الجديد لفرقة "بلاك بينك" بعنوان " أقتل هذا الحب" ضمن قائمتي "بيلبورد 200" و"بيلبورد هوت 100" للأسبوع الثالث على التوالي.

وكانت فرقة "بلاك بينك" قد عادت بألبومها الجديد يوم الخامس من أبريل الماضي . وفور إصدار هذا الألبوم شارك ت الفرقة ف مهرجان "كوتشيلا" الموسيقية التي افتتحت يوم الثاني عشر من أبريل الماضي في وادي "كوتشيلا" بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وشاركت في بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية الأمريكية.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي يوم الثامن من أغسطس عام 2016 بألبومها الأول بعنوان " سكوير وان".