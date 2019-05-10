مومولاند تصدر ألبوما منفردا جديدا

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كشفت فرقة "مومولاند" النسائية المكونة من 7 عضوات عن ألبوم منفرد جديد بعنوان "مومولا" أي "حبي الوحيد هو أنت"، يوم السابع من مايو. ويتميز الألبوم الجديد بمزاج عاطفي خفيف يختلف عن ألبومات الفرقة السابقة ذات الإقاعات الراقصة الديناميكية.

وشارك في غناء أغنية "مومولا" المطرب الفيتنامي الشهير "إريك"، ولذلك تم الكشف عن الألبوم الجديد للفرقة في فيتنام أيضا. وستبدأ فرقة "مومولاند" نشاطها الترويجي لألبومها الجديد في اليابان يوم العاشر من مايو.