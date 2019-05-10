كيو هيون ينهي خدمته العسكرية الإلزامية

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أنهى "كيو هيون" عضو فرقة "سوبر جونيور" خدمته العسكرية الإلزامية يوم السابع من مايو.

وقال "كيو هيون" في حسابه على إنستغرام: "المدني كيون هيون في طريق عودته إلى المنزل. أرجو أن ترقبوا الأغاني والحفلات التي سأشارك فيها في المستقبل. غنائي قد تحسن. وأرجو أن ترقبوا لم شمل سوبر جونيور".

وأعرب أعضاء "سوبر جونيور" أيضا عن حماسهم لعودة "كيو هيون" خاصة وأنه آخر عضو في الفرقة يهني خدمته العسكرية الإلزامية.

وسيجري "كيو هيون" لقاء مع معجبيه يوم التاسع عشر من مايو.