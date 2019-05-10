وزارة الخارجية الكورية تنظم حفل الإفطار السنوي

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نظمت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس الرابع من رمضان، حفل الإفطار السنوي السادس عشر، في فندق لوتيه بالعاصمة سيول، حيث دعت حوالي مائة وسبعين شخصا من ذوي العلاقة، من بينهم دبلوماسيون من سبع وعشرين دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من رجال الأعمال والعلماء والطلبة القادمين من الدول الإسلامية، إلى جانب بعض الشخصيات الكورية من ذوي الصلة.

وبهذه المناسبة، ألقت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" كلمة قالت فيها إن شهر رمضان هو شهر التحمل والكرم والاهتمام بالاخرين وفهمهم، ليس عن طرق الكلام فقط بل من الناحية العملية، وتحدثت عن جهود الحكومة الكورية لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، ودعت إلى دعم الدول الاسلامية للحكومة في مساعيها لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.





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كما ألقى سعادة السفير "محمد الحارثي" سفير سلطنة عُمان لدى كوريا، كلمة نيابة عن سفراء الدول الاسلامية، أعرب فيها عن شكره لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية على مبادرتها المستمرة لاقامة الافطار الجماعي .وأوضح أن هذه الفعالية لا تقتصر على تعزيز التفاهم والتطور بين كوريا والعالم الاسلامي فقط، بل إنها تساعد أيضا على تعزيز القيم العالمية للتضامن الديني والتعايش.

ومن جانبه، عبر إمام مسجد سيول "عبد الرحمن لي جو ها" عن تقديره القلبي لوزيرة الخارجية لدعوة المسلمين للإفطار في رمضان متمنيا أن هذه المناسبة تكون فرصة ذهبية لفهم الاسلام وثقافته، وأيضا لترسيخ السلام والتعايش في كوريا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الكورية بدأت تنظيم حفل الإفطار سنويا في شهر رمضان منذ عام 2004، بهدف تعزيز الصداقة والتواصل بين كوريا والدول الإسلامية.

وقد ضمت قائمة الضيوف هذا العام "ماريو كودامو" القائم بالأعمال في سفارة الفاتيكان لدى سيول، كأول مشارك في هذا الحدث من الفاتيكان، وذلك في إشارة للوحدة بين الأديان.





ⓒ KBS WORLD Radio