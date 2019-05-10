أفضل الهدايا بمناسبة عيد الوالدين النقود وأردؤها الكتب

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بمناسبة يوم الوالدين أظهرت نتيجة أحد الأبحاث أن أكثر الهدايا المفضلة بين الآباء هي النقود، كما تبين أن أسوأ الهدايا هي الكتب. كما أجرت شركة "اس كيه تليكوم" هذا البحث من خلال تحليل حوالي 57 ألف حالة من البيانات الكبيرة بواسطة منصة خدمة التحاليل الاجتماعية "سمارت إنسايت" من شهر يناير في عام 2016 وحتى 15 من شهر أبريل في العام الماضي. وكانت النقود أكثر الهدايا تفضيلا بمناسبة يوم الوالدين للعام الثالث على التوالي، بنسبة 29% في عام 2016، و32% في عام 2017، و29% في العام الماضي أيضا، لتحتل المركز الأول بثبات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

أما هدية المركز الثاني فكانت منتجات التجميل في عام 2016، والمنتجات الصحية في عام 2017، والأدوات المنزلية الإلكترونية والمفروشات في العام الماضي. وصرحت شركة "داوم سوفت" لتحليل البيانات الكبيرة أمس بأن أكثر الكلمات الرئيسية استخداما في التسوق فيما يتعلق بيوم الوالدين خلال الفترة من يناير من العام الماضي وحتى الثاني من هذا الشهر، هي "صندوق نقود الجيب"، بتسعة آلاف وثلاثمائة وست عشرة حالة. ثم جاءت المكالمات الهاتفية والرسائل وباقات الزهور المكونة من النقود الورقية والإكسسوارات الداخلية بالترتيب.

كما تبين أن الآباء يفضلون تلقي الهدايا العملية، مثل زهور الصابون، أو الزهور المطرزة، بدلا من الزهور الحقيقية. ومن بين أكثر الهدايا المفضلة بين الأمهات، النقود ومستحضرات التجميل. ومن أكثر الهدايا المفضلة بين الآباء، المنتجات الصحية. بينما الهدايا التي لا يفضلها الآباء بمناسبة يوم الوالدين هي الكتب.

جاء ذلك في مسح شركة "داوم سوفت"، حيث احتلت الكتب المركز الأول في هذا المجال بألفين وخمسمائة وتسعٍ وستين حالة. ثم جاء الكعك وباقات الزهور والأجهزة الذكية.

ومن بين أسباب انخفاض شعبية الكتب، الضغوط النفسية للعيش المجتهد، والمضايقة الناتجة عن ضرورة ارتداء النظارات المكبرة. ومن بين أسباب انخفاض شعبية الكعك وباقات الزهور، أنها تعتبر أفكارا قديمة وغير عملية.