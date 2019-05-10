رجل يبلغ من العمر 90 عامًا تتحسن صحته على الراميون

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بلغ المسن "بارك بيونغ كو" التسعين من العمر هذا العام، رغم أنه ظل يأكل راميون "آن سونغ تانغ ميون" من إنتاج شركة "نونغ شيم" للمنتجات الغذائية فقط، في وجباته الثلاث الرئيسية يوميا، وهو ما أثار اهتماما كبيرا. وصرحت الشركة بأنها زارت بارك المقيم في "هواتشون" بمقاطعة كانغ وان قبل حلول يوم الوالدين، أي في الثالث شهر مايو، من أجل تقديم هدية له والسؤال عن صحته. الجدير بالذكر أن شركة "نونغ شيم" ظلت تقدم "آن سونغ تانغ ميون" بالمجان خلال ستة وعشرين عاما منذ الكشف عن خبر المسن "بارك" في عام 1994 وحتى الآن.

ويقال إن بارك أصبح يأكل الراميون فقط بعد أن أصيب بأمراض معوية. فمنذ عام 1972 بدأ يتقيأ الطعام كلما أكل، وقال الطبيب له إنه أصيب بانسداد معوي. ولهذا تلقى عملية جراحية، إلا أنه ظل يواجه صعوبات في الأكل. وأخذت صحته في التدهور. وقال له أحد معارفه إن أكل الراميون قد يساعد على منع الاضطرابات المعوية، وبالفعل عندما أكل الراميون شعر براحة بصورة غير متوقعة. وقال بارك إنه شعر بالرضا لأول مرة منذ فترة طويلة، وأحس بإمكانية النجاة ورأى أملا في حياته. وبعد انتشار خبر قصة بارك، وعدته الشركة بتقديم الراميون له بالمجان تعبيرا عن أمنياتها بتحسن صحته. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن قدمت الشركة له حوالي 900 صندوق من "آن سونغ تانغ ميون".