معدل إنفاق الفرد الكوري على شراء الكتب شهريا يبلغ 5 آلاف وون

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تبين أن معدل الإنفاق على شراء الكتب للفرد الواحد من الكوريين بلغ 5 آلاف وون، أي ما يعادل أربعة دولارات شهريا. وهذا يختلف عن الارتفاع الكبير والمضطرد في مبيعات الشركات الدولية لعرض الأفلام والمسلسلات وغيرها، مثل نيتفليكس أو يوتيوب. ويقول البعض إن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لتأثير جيل ما يسمى "جيل الحرف الإنجليزي "Z" المعتاد على الصور وليس الحروف.

وطبقا لنتيجة تحليل أجره المعهد الكوري لدراسة الملكية الفكرية مؤخرا، تبين أن معدل الإنفاق على شراء الكتب للشخص الواحد بلغ 4 آلاف وتسعمائة وستين وون شهريا. وعندما نضع في الحسبان أن معدل سعر الكتاب الواحد يبلغ حوالي تسعة الاف وون، نجد أن الشخص الواحد لم يشترِ حتى كتابا واحدا شهريا. كما سجل معدل إنفاق الأسرة الواحدة على شراء الكتب شهريا اثني عشر ألف وون. كما تبين أن معدل إنفاق الأسرة الكورية الواحدة على قطاع التسلية والثقافة بلغ مائة واثنين وتسعين ألف وون شهريا، بزيادة نسبتها حوالي 10% بالمقارنة مع العام السابق، إلا أن تكاليف شراء الكتب انخفضت.

وقال مسؤول في صناعة المحتويات إن بعض مبدعي يوتيوب بدؤوا في تحويل الكتب إلى فيديوهات لبثها عبر يوتيوب، حيث إن جيل "زِد" المعتاد على الصور وليس الحروف قد يعتبر الكتب شيئا صعب الوصول.