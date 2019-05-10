شركة كيتن بلانت

© Kitten Planet

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة .... اليوم نتعرف على شركة "كيتِن بلانِت Kitten Planet"، وهي شركة ناشئة في مجال العناية بالأسنان.





مديرها التنفيذي "تشيه جونغ هو":

عملت في شركة سام سونغ للإلكترونيات لمدة أربع سنوات. كانت مهمتي متعلقة بالرعاية الصحية، مثل تحليل البيانات من تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات الصلة بالصحة. تدير شركة سام سونغ برنامج رعاية داخليا يسمح لموظفيها بتنفيذ بعض الأفكار المبتكرة لتنفيذ مشروع لمدة عام، ثم يتم قياس إمكانية تسويق المشروع. وقد تم اختيار مشروعي لبرنامج رعاية بدء التشغيل. من خلال استثمارات من سام سونغ، تمكنت من إطلاق شركتي الناشئة في عام 2017 مع أعضاء انضموا إلى المشروع، حيث بدأت الشركة بأربعة أشخاص، وزاد عدد الموظفين الآن إلى 20.





درس "تشيه" الرياضيات التطبيقية في الجامعة وتخصص في الهندسة الكهربائية، ثم حصل على درجتيْ الماجستير والدكتوراه، وبعدها انضم إلى شركة سام سونغ للإلكترونيات في عام 2013، ثم تقدم بطلب للحصول على رعاية سام سونغ لشركته الناشئة في عام 2016 على أمل بدء عملٍ تجاري خاص به قبل أن يبلغ الأربعين من العمر، حيث ابتكر تطبيقا يساعد الأطفال على تنظيف أسنانهم. وقد حصل المشروع على رد إيجابي من الشركة، ومن ثم قام بتأسيس شركته "كيتِن بلانِت" في العام التالي.





المدير "تشيه":

كانت البرامج التعليمية الخاصة بتنظيف الأسنان بالفرشاة تتعلق بمقاطع فيديو على يوتيوب أو فرشات أسنان تضم شخصيات رسوم متحركة شهيرة. بالنسبة لي كنت أعتقد أن أساليب التعليم غير المباشرة هذه ستكون غير فعالة، وبالتالي سعيت إلى تقديم خدمة جديدة يمكن أن يفهمها الأطفال بسهولة أكبر، وبالتالي تستقطب العملاء الصغار مباشرة. وبعد الكثير من التفكير، قررت استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز بدلاً من مجرد عرض مقاطع فيديو للأطفال، حيث يستخدم تطبيقُنا التعليمي الهاتفَ الذكي كمرآةٍ تُظهِر للأطفال كيفية تنظيف أسنانهم بدقة. بالنسبة للأطفال، فإن هذا يشبه المرآة السحرية، حيث يمكنهم تنظيف أسنانهم عن طريق اتباع فرشاة الأسنان التي تظهر على وجوههم في المرآة في الوقت الفعلي. يمكن للمستخدمين الصغار أيضًا الاستمتاع بالمميزات الممتعة للتطبيق، مثل الألعاب. وعند الانتهاء من التنظيف بالفرشاة، يعرض التطبيق الأسنان التي قاموا بتنظيفها أو عدم تنظيفها بشكل صحيح. ويمكن للوالدين وأطباء الأسنان استخدام تقرير الأسنان لتشجيع الأطفال على إدارة صحة أسنانهم بشكل مستقل ومناسب.





عند إنشاء شركته، ابتكر هذا التطبيق التعليمي لتنظيف الأسنان بالفرشاة، واسمه "براش مونستر "Brush Monster، وبعد صدوره، أحدث هذا التطبيق ضجة كبيرة.





المدير "تشيه":

أطلقنا الإصدار التجريبي من التطبيق في أكتوبر 2017. في السابق، كان هناك حوالي 200 تطبيق لتنظيف الأسنان متاحين في "آبل آب ستور Apple App Store" و"غوغل بلاي Google Play"، وكلها تقيس الوقت المستغرق لتنظيف الأسنان بالفرشاة، وقد تكون مصممة لتشغيل مقاطع فيديو تعرض شخصيات ديزني الشهيرة التي تشجع الأطفال على تنظيف أسنانهم. ولكن لم يكن هناك منتج يستخدم تقنية الواقع المعزز مثل منتجنا. ونظرًا لهذه الميزة الفريدة والمثيرة للاهتمام، احتل تطبيق "براش مونستر Brush Monster" المرتبة الأولى في سوق تطبيقات تنظيف الأسنان للأطفال بعد شهر واحد فقط من صدوره، وظل على القمة منذ ذلك الحين.





أهم أسباب نجاح شركة "كيتن بلانت" هو أنها ابتكرت منتجها من وجهة نظر الأطفال، وليس من وجهة نظر البالغين. عند تحميل تطبيق "براش مونستر" على الهاتف الذكي، يمكن تثبيت الهاتف على مستوى عيون الأطفال حتى يتمكنوا من التفكير بشكل مستقل في أثناء النظر إلى أنفسهم وتطوير عادة تنظيف أسنانهم بطريقة ممتعة. ونظرا لما حققته من نجاح، تستكشف "كيتِن بلانِت" حاليا الأسواق الخارجية.





© Kitten Planet

المدير "تشيه":

العديد من الأطفال في أوربا والولايات المتحدة استخدموا بالفعل فرشاة الأسنان الكهربائية التي ننتجها للاستعمال مع التطبيق. يستمر الطلب على فرشاة الأسنان الكهربائية في الارتفاع في جنوب شرق آسيا أيضًا، وذلك تمشيا مع الاهتمام المتزايد بصحة الأسنان. بدأنا في تصدير فرشاة الأسنان الكهربائية التي ننتجها بعد شهر واحد فقط من إطلاقها محليًا هنا في كوريا. حاليًا، يتوفر منتجنا في السوق الآسيوية، بما في ذلك سنغافوره واليابان وتايوان وفيتنام. والآن المبيعات في الخارج أعلى بكثير من المبيعات في كوريا. ونحن نستعد للتقدم إلى أسواق أكبر مثل الصين وأوربا والولايات المتحدة في غضون هذا العام.





في الوقت الحالي، يتم استخدام تطبيق "براش مونستر" في 137 دولة حول العالم، مع ترجمة بخمس لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية واليابانية. وتقوم الشركة بتصدير فرشاة الأسنان الكهربائية إلى حوالي 10 دول. وبعد أن حققت نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، تتطلع شركة "كيتِن بلانِت" إلى المزيد من الفرص في المستقبل.





المدير "تشيه":

هدفنا النهائي هو مساعدة العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، في جميع أنحاء العالم، على الاعتناء بصحتهم جيدًا عن طريق الفم، حتى لا يعانون من ألم في الأسنان أو مشاكل أخرى في الفم. العلاج مهم بالطبع، ولكن يتم التركيز بشكل كبير على الوقاية في هذه الأيام. في هذا السياق، يمكن ربط خدماتنا، بما في ذلك "براش مونستر"، ببرامج التوعية الوقائية التي يجريها أطباء الأسنان.





الآن تستهدف شركة "كيتن بلانت" تطوير خدمات للعناية بالأسنان تتناسب مع مختلف مراحل الحياة، متطلعة إلى المزيد من النجاح في المستقبل.