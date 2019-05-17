خالد لطفي يفوز بجائزة فولتير

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اختير الناشر المصري المسجون حاليا " خالد لطفي" لينال جائزة فولتير التي ترعاها رابطة الناشرين الدولية.

صرح الاتحاد الكوري لثقافة النشر مؤخرا بأنه سيقيم حفل توزيع جائزة فولتير للرابطة الدولية في إطار فعاليات معرض سيول للكتاب لعام 2019 الذي سيقام في مجمع كواكس للمعارض بسيول خلال الفترة ما بين التاسع عشر والثالث والعشرين من شهر يونيو القادم.

يذكر أن لفطي مسجون حاليا بتهمة نشر وتوزيع المنشورات حول الأسرار العسكرية. ومن المتوقع أن يتجمع عدد من المسؤولين عن الطباعة والنشر والمؤلفين والصحفيين داخل وخارج البلاد في حفل توزيع الجائزة للإعراب عن دعم حماية الحرية في النشر والتعبير والبحث عن التضامن الدولي.

وسوف تقام ندوة حول حرية النشر ومعرض خاص للكتب الآسيوية المحظورة تأكيدا على أهمية حماية حرية النشر في العالم.

سيشهد معرض هذا العام المقام تحت شعار "الوصول" سلسلة من المحاضرات الخاصة بعد ظهر كل يوم في فترته. ومثلا في ال 9 من الشهر القادم تتحدث الأديبة "هان كانغ" عن قيمة الكتب الورقية والأدب بعنوان "الأشياء التي تصلنا بصورة أبدية وجديدة".

وفي ال 10 منه سيتقاسم الممثل الوسيم "جونغ أو سونغ" سفير النوايا الحسنة لمنظمة اللاجئين للأمم المتحدة قصة اللاجئين الذين عاشها بنفسه بعنوان "اللاجئون، وصول جيران جدد".