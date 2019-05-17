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شهدت كوريا مؤخرا صدور نسخة موسعة لكتاب "أرض الدموع، فلسطين" للمراسل الكوري المتخصص في الصراعات الدولية " كيم جيه ميونغ".

يقدم هذا الكتاب واقع الصراعات الفلسطينية والإسرائيلية التي دامت على مدار سبعة عقود ويقوم بتحليل أسباب الصراعات الجذرية من خلال تلخيص التاريخ والسياسة في الشرق الأوسط.

يقال إن مؤلف الكتاب زار مناطق الصراعات عشر مرات منذ عام ألفين. وقد أجرى عددا من اللقاءات مع زعيم منظمة التحرير الفلسيطينية الراحل "ياسر عرفات" وزعيم حماس "أحمد ياسين" واللذين كان يصعب اللقاء معهما على حتى مراسلين غرب.

يذكر أن النسخة الموسعة تشرح التغيرات في الشرق الأوسط بعد انطلاق حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى جانب تقديم حوالي مائة صورة من الصور الفوتوغرافية الحية في الميادين.