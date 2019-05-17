لي جونغ وان: أشعر بالراحة في المنطقة العربية





تقول السيدة/ لي جونغ وان المديرة التنفيذية لشركة "جيه إل غلوبال كونيكشنز" للاستيراد والتصدير، إنها تشعر بالراحة كثيرا خلال زيارتها للدول العربية، حيث تذهب إلى هناك حتى في الإجازات، وليس فقط من أجل العمل.

وأضافت السيدة لي في مقابلة مع القسم العربي أن علاقتها مع العالم العربي بدأت برحلة عمل في عام 2009، ثم قامت بعد ذلك برحلات منتظمة منذ عام 2012، حيث تقوم بتصدير المنتجات الكورية من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل إلى العالم العربي، كما تقدم استشارات للشركات العربية الراغبة في العمل في كوريا، والشركات الكورية الراغبة في العمل في العالم العربي.

وتقول السيدة لي إنها اكتشفت من خلال تعاملها مع المواطنين العرب، خاصة في منطقة الخليج، خطأ الكثير من المفاهيم المسبقة لدى الكوريين حول المسلمين، كما اكتشفت أيضا أن النساء العربيات أكثر نضجا وأكثر تفتحا وتقبلا للآخرين وأعلى من حيث المستوى التعليمي مما كانت تتوقع.

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