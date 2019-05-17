عرض ساحر لفرقة بي تي أس في سنترال بارك بنيويورك

قدمت فرقة "بي تي إس" الغنائية عرضا ساحرا لها في حديقة "سنترال بارك" في منطقة مانهاتن في نيويورك، صباح أمس الأربعاء.

وقد قطعت الفرقة شريط الافتتاح لبرنامج العروض في الهواء الطلق، الذي تقدم فيه الفرق الغنائية عروضها كل أسبوع، حتى شهر أغسطس المقبل، برعاية البرنامج الصباحي "صباح الخير يا أمريكا"، التابع لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وقد حضر أداء الفرقة لأغانيها الجديدة حوالي خمسة آلاف من المتفرجين القادمين من مختلف أجزاء الولايات المتحدة العالم.

وعندما شبه مقدم البرنامج الفرقة الكورية بفرقة "البيتلز" البريطانية العالمية، قال قائد الفرقة "أر إم" إنهم يشعرون بالشرف الكبير ، وأضاف أنهم من محبي فرقة "البيتلز" أيضًا.

ويقال إن منطقة الحديقة التي تمثل قلب نيويورك، شهدت حماسا كبيرا حتى قبل أسبوع من عرض فرقة "بي تي إس" فيخت بحيث أنشا عشاق الفرقة مخيمات للإقامة فيها في الهواء الطلق انتظارا لعرض الفرقة، وهم مزودون بالملابس الثقيلة وملابس المطر والمظلات في ظل سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الأسبوع مما أثار اهتمامات كبيرة بين وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي الشهر الماضي وقبل مشاركة بي تي أس في برنامج "ليلة السبت" لهيئة " أن بي سي" الأمريكية اصطف عشاقهم اصطافا طويلا لمدة حوالي أسبوع من أجل الحصول على تذاكر الحضور إلى تصوير البرنامج.