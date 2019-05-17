بعد فضائح بعض النجوم يأتي البعض الآخر في الصدارة من حيث الالتزام والضمير

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بعد أن أثار بعض النجوم الكوريين جدلا في المجتمع الكوري بسبب تصرفاتهم غير الجيدة في الآونة الأخيرة، يبرز نجوم آخرون يُعرف عنهم الالتزام والأخلاق الجيدة. حيث أصبحت الحياة الملتزمة والأخلاقيات الجيدة عنصرا مهما لدى النجوم سواء كانوا مشهورين أو غير مشهورين في هذا العصر.

وفي هذا الصدد، أجرت شركة "panel now" للاستطلاع عبر الإنترنت استطلاعا على ستة عشر ألف شخص تزيد أعمارهم عن 15 سنة من يوم السادس إلى العاشر من شهر مايو بشأن "أي نجم كوري يبدو ملتزما بالحياة الصحيحة ولديه ضمير في عمله وحياته" حيث فاز النجم "يو جيه سوك" أكبر مقدم للبرنامج في كوريا بالمركز الأول. حيث يعرف بطيبة قلبه وحفاظه على حياة ملتزمة، ويمكن أن نسمع من الذين شاركوا في البرامج الترفيهية التي يقدمها "يو جيه سوك" أنه يعتني بجميع المشاركين دون تهميش البعض، ويشجعهم على أن يظهروا مواهبهم في البرامج بشكل طبيعي دون الضغط عليهم إجباريا. وفوق هذا تبرع "يو" بخمسين مليون وون لضحايا الحرائق الضخمة التي اندلعت في مقاطعة "كانغ وان" في شهر أبريل الماضي، وتبرع أيضا بخمسين مليون وون في نهاية شهر مارس لإحدى المؤسسات التي تدعم الأمومة دون زواج.

وجاء في المركز الثاني الممثل "جونغ او سونغ" الذي يعتبر من أوسم الممثلين في كوريا. يذكر أنه أصبح نجما بعد أن ظهر في فيلم بعنوان "beat"، وصار مشهورا كممثل يظهر آراءه تجاه القضايا الاجتماعية بكل صراحة. وبالتالي تم تعيينه مبعوثا شرفيا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2014، وهو أول كوري يحصل على هذا التعيين. وفي عام 2015، تم تعيينه كسفير للأمم المتحدة للنوايا الحسنة. وعندما قضية اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو في الآونة الأخيرة، أعرب الممثل"جونغ" أعرب عن أفكاره تجاه هذه القضية بكل صراحة، حيث قال إنه يجب على الكوريين مساعدة أولئك اللاجئين على الاستقرار في كوريا، مشيرا إلى أن العالم سيتابع كيفية تصرف كوريا لحل هذه القضية.

بسمة: أما في المركز الثالث فقد جاء الممثل "بارك بو كوم" المشهور بحياته الملتزمة وتصرفاته الجيدة تجاه الموظفين في مواقع إنتاج المسلسلات. ثم جاء "يونو يون هو" من فرقة TVXQ، و"لي سونغ كي".