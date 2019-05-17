زيادة الإقبال على شراء العطور في يوم بلوغ سن الرشد

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تشهد البلاد زيادة في عدد المواطنين الذين يشترون مختلف أنواع العطور احتفالا بيوم بلوغ سن الرشد الذي يصادف يوم 20 مايو، وفي هذا السياق صرحت شركة " أوليف يونغ" للمتاجر الصغيرة مؤخرا بأن مبيعات العطور من الأول وحتى السادس عشر من شهر مايو زادت بنسبة 46% بالمقارنة مع نفس الفترة من الشهر الماضي. كما زاد عدد المستهلكين الكوريين الراغبين في شراء العطور غالية الثمن نسبيا، وهي ظاهرة تسمى بـ"السعي إلى الكماليات الصغيرة"، وقد بدأت منذ هذا العام.

ومن ناحية أخرى، واحتفالا بيوم بلوغ سن الرشد، تنظم إدارة منطقة "يونغ وول" بالتعاون مع المركز الكوري لدراسة الثقافة الكورية، برنامجا بعنوان "أنا الذي أُصبحت بالغا" اليوم في يونغ وول هيانغ كيو بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن "هيانغ كيو" عبارة عن مدرسة إقليمية كورية تقليدية كانت تلعب دورا كبيرا في تعليم الكوريين حتى قبل بدء نظام التعليم الحديث. وقد اختيرت يونغ وول هيانغ كو كأثر ثقافي ملموس برقم مائة في مقاطعة كانغ وان. حيث ظلت مراسم بلوغ سن الرشد التقليدية تقام فيها سنويا منذ أربع سنوات تحت رعاية المؤسسة الكورية للتراث الثقافي وإدارة مقاطعة كانغ وان، في إطار مشروع استخدام الآثار الثقافية من الأجهزة التعليمية الكورية التقليدية.

ويشارك في هذه المراسم يشارك 24 بالغا، وهم 12 طالبا و12 طالبة في جامعة "سيه كيونغ" في منطقة "يونغ وول" احتفالا بهذا اليوم، حيث يرتدون ملابس خاصة لحفل بلوغ سن الرشن ويمارسون آداب البالغين.

واحتفالا بهذه المناسبة أيضا سيتم تقديم عرض خاص للموسيقى الكورية التقليدية في المراسم. وقال "لي جيه هيون " مدير قسم الثقافة والسياحة والرياضة في إدارة المنطقة إن هذه المراسم ستتيح لهم فرصة لفهم وظيفة "هيانغ كيو" التي كانت تتولى مهمة التعليم في مختلف الأقاليم الكورية، وتعلم الثقافة التقليدية، وتحمل المسؤولية كبالغين.

جدير بالذكر أن يوم سن بلوغ الرشد بدأ تخصيصه في كوريا منذ عام 1973 ليكون يوم الاثنين الثالث من شهر مايو من كل عام، لتزويد الشباب الذين بلغ عمرهم عشرين عاما بالشعور بالفخر والمسؤولية كأعضاء في المجتمع ذوي أفكار وقيم صحيحة.