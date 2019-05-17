الممثل سونغ كانغ هو يفوز بجائزة التميز في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي

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تم اختيار الممثل الكوري البارز "سونغ كانغ هو" ليفوز بجائزة التميز في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي. يذكر أن مهرجان لوكارنو الذي يقام في مدينة لوكارنو السويسرية في شهر أغسطس من كل عام، قد بدأ تنظيمه في عام 1946، أي أن دورة هذا العام هي الثانية والسبعون من هذا المهرجان الذي يعتبر من أشهر المهرجانات السينمائية العالمية جنبا إلى جنب مع مهرجانات "كان" و"البندقية" و"برلين".

ومن بين الفائزين السابقين بها الممثلون سوزان ساراندون، وجون مالكوفيتش، وإيزابيل هوبر، وويليام دوبو ، وكريستوفر لي. وسيفوز سونغ بهذه الجائزة القيمة ليصبح أول ممثل كوري وآسيوي أيضا في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن سونغ تلقى عددا من الجوائز الدولية المشهورة بما فيها مهرجان الأفلام الآسيوية في فرنسا، ومهرجان مونتريال للأفلام الفانتازية، ومهرجان جوائز الأفلام الآسيوية في هونغ كونغ، ومهرجان "بالم سبرينغس" السينمائي الدولي.

وبهذه المناسبة قال سونغ إنه يشرفه أن يحصل على جائزة كبيرة في أفضل وأعرق المهرجانات السينمائية، وأنه يشرفه ويسره أكثر أن فوزه يمثل دليلا على مكانة الأفلام الكورية حتى ولو بشكل غير مباشر. ومن المقرر أن يغادر سونغ البلاد في شهر أغسطس لحضور مختلف الفعاليات الخاصة لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.