كوريا تحقق نتائج ممتازة في بطولة التيكوندو في مانشستر

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تقام حاليا بطولة رياضة التيكوندو العالمية للاتحاد العالمي لرياضة التيكوندو في مدينة مانشستر البريطانية. وقد بدأ المنتخب الكوري في تحقيق نتائج ممتازة من خلال الفوز بثلاث ميداليات ذهبية في مباريات البطولة النهائية التي أقيمت يوم الخميس الماضي. حيث فازت كل من اللاعبة " شيم جيه يونغ " في وزن ستة وأربعين كيلوغراما للسيدات، واللاعب "جانغ جون " في وزن ثمانية وخمسين كيلوغراما للرجال، واللاعبة" لي دا بين" في وزن ثلاثة وسبعين كيلوغراما للسيدات. كما نجحت اللاعبة شيم في الحصول على ميداليتين ذهبيتين على التوالي في هذه البطولة وفي البطولة السابقة التي أقيمت في منطقة موجو الكورية قبل عامين. وقالت شيم إنها لن ترضي عن هذه النتيجة بل ستستمر في بذل الجهود لتحقيق نتائج ممتازة في أولمبياد طوكيو لعام ألفين وعشرين.

كما تغلب اللاعب جانغ جون بشكل تام على منافسه في المباراة النهائية بخمس وعشرين نقطة مقابل تسع نقاط ليفوز بالميدالية الذهبية، وتقدمت اللاعبة " لي دا بين" تقدما كبيرا على منافستها المكسيكية باثنتين وعشرين نقطة مقابل نقطتين. ويذكر أن كليهما شارك وفازا بميداليتين لأول مرة في بطولة عالمية.