كيم جونغ أون يعرض إزالة موقع أو موقعين نوويين خلال قمة هانوي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عرض إزالة موقع أو موقعين من المواقع النووية الخمسة الموجودة في كوريا الشمالية، وذلك خلال قمتهما في هانوي في شهر فبراير الماضي.

وجاء تصريح "ترامب" هذا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تم بثها يوم الأحد الماضي، وخلال تحدثه عن قضية إيران، أكد على عدم رغبته في خوض حرب مع إيران وتعهد بعدم السماح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

ويشير تصريح "ترمب" إلى أن الولايات المتحدة لديها معلومات دقيقة عن المنشآت النووية في كوريا الشمالية.

ويرى المراقبون السياسيون أن "ترامب" يهدف من وراء ذكره عدد المواقع النووية في كوريا الشمالية إلى تحميل مسؤولية انهيار قمة هانوي على بيونغ يانغ.

وأرجع المراقبون السبب في انهيار قمة هانوي إلى القضايا المتعلقة بالمنشآت النووية الكورية الشمالية السرية، والآن يصرح "ترامب" لأول مرة بأن هناك خمسة مواقع نووية في كوريا الشمالية، بما فيها منشأتا "يونغ بيون" و"بونغ كيه ري" النوويتان اللتان قد اعترفت كوريا الشمالية بوجودهما بشكل رسمي.

ويوجد في منشأة "يونغ بيون" مفاعل نووي تصل طاقته إلى 5 ميغاواط، ومرافق لإعادة معالجة البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم .

أما منشأة "بونغ كيه ري" فقد تم تفكيك موقع التجارب النووية فيها في شهر مايو من العام الماضي بحضور عدد من الصحفيين الأجانب.

ولذلك، يبدو أن الموقعين النوويين اللذين عرضت كوريا الشمالية إزالتهما خلال قمة هانوي هما منشأتا "يونغ بيون" و"بونغ كيه ري".

وتبين أن الولايات المتحدة ترصد جميع المواقع النووية في كوريا الشمالية باستخدام مختلف الوسائل، بما فيها أقمار التجسس، وهي ترى أن بيونغ يانغ تقوم بتخصيب اليورانيوم في أماكن مختلفة غير "يونغ بيون"، من بينها منشأة "كانغ سون" الواقعة بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.

ولكن لم تعترف كوريا الشمالية بالشكوك في وجود منشآت خاصة بتخصيب اليورانيوم غير "يونغ بيون".

الجدير بالذكر أنه يمكن إنتاج سلاح نووي باستخدام 25 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي يمكن الحصول عليها من خلال تشغيل ما يتراوح بين 750 وألف جهاز للطرد المركزي.