100 مليون مشاهدة لفيديو أغنية تفرد لفرقة بي تي إس

صرحت شركة "بيغ هيت" الترفيهية بأن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "تفرد" للمطرب "بوي" عضو فرقة "بي تي إس" قد تجاوز 100 مليون مرة في يوتيوب مساء أمس الأحد.

وكان الألبوم الكامل الثالث لفرقة "بي تي إس" بعنوان "أحب نفسك: دموع" والذي يضم أغنية "تفرد"، وتم الكشف عنه في شهر مايو من العام الماضي، قد تصدر قائمة "بيلبورد 200" الموسيقية الأمريكية يوم الثاني من شهر يونيو من العام الماضي، وتم إدراجه ضمن هذه القائمة على مدار 15 أسبوعا متتالية.

وبهذا أصبح لدى فرقة "بي تي إس" 20 من الفيديوهات الموسيقية التي تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 100 مليون مرة.