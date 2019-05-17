الحكومة الكورية تسعى لاعتماد الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية

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تسعى الحكومة الكورية إلى اعتماد الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، إلا أنه من المتوقع أن تواجه هذه المساعي بعض الصعوبات.

والاتفاقيات الرئيسية للمنظمة الدولية التي تسعى الحكومة الكورية إلى اعتمادها تتمثل في: الاتفاقيتين رقميْ 87 و98 الخاصتين بحرية التجمع، والاتفاقية رقم 29 الخاصة بحظر العمل القسري.

وهناك اتفاقية استبعدتها الحكومة الكورية من الاعتماد، من بين الاتفاقيات الرئيسية الأربع، وهي الاتفاقية الخاصة بحظر العمل القسري رقم 105، وهذه الاتفاقية تحظر الأعمال القسرية الخاصة بالعقوبات على الإعراب عن الآراء السياسية، وتعبئة العمل من أجل التنمية الاقتصادية، والعقوبات على المشاركين في الإضرابات عن العمل، وسبل التمييز العرقي والمجتمعي والوطني والديني.

وإذا اعتمدت كوريا هذه الاتفاقية فسوف يتوجب عليها تغيير نظام العقوبات الحالي من السجن مع العمل إلى عقوبة الحبس، وهو ما سيخالف قانون الأمن الوطني الحالي. ولهذا أوضحت الحكومة الكورية أنه من الصعب اعتمادها حاليا.

أما الاتفاقية رقم 87 فهي أكثر الاتفاقيات المثيرة للجدل من بين الاتفاقيات الثلاث التي تسعى الحكومة إلى اعتمادها، وهي اتفاقية خاصة بحرية التجمع وحماية الحق في تنظيم المظاهرات. أي أنها تنص على ضمان إنشاء تجمعات والانضمام إليها طوعا. وأكثر النقاط المثيرة للجدل فيها المادة الثانية حول فرض قيود على انضمام المقالين أو العاطلين عن العمل إلى نقابات العمل. كما أن هناك مشكلة في قانون نقابات الموظفين الحكوميين الذي يمنع بعض الموظفين الحكوميين من الانضمام إلى نقابات العمال حسب مستوى مناصبهم وأنواع وظائفهم.

ويذكر أن عدد الدول التي لم تصدق على هذه الاتفاقية رقم 87 يبلغ حاليا 32 دولة بما فيها كوريا والولايات المتحدة، من بين إجمالي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، البالغ عددها مائة وسبعا وثمانين دولة.