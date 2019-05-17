إحياء الذكرى العاشرة على وفاة الرئيس الأسبق روه مو هيون في قرية بونغ ها

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اتجه العديد من السياسيين الكوريين إلى قرية " بونغ ها" لحضور المراسم التذكارية العاشرة لوفاة الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون".

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس روه كلن يتميز بالتواضع، كما كان يولي اهتماما كبيرا لتعزيز حقوق المواطنين العاديين وترسيخ قيم العدالة في المجتمع الكوري. لذا اتخذت حكومته اسم "الحكومة التشاركية" وكانت تبذل جهودا لتحسين حقوق البسطاء وبدأت تنفذ سياسات لامركزية، حيث وضعت اللبنة الأساسية لنقل المؤسسات الحكومية التي كانت متمركزة في سيول إلى مختلف مناطق البلاد.