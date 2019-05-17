عدد مشاهدي الأفلام المنفردين يتجاوز عدد المرتبطين والأزواج

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تبين أن عدد المشاهدين الكوريين الذين يشاهدون الأفلام بمفردهم تجاوز عدد المشاهدين من الأزواج. كما تبين أن المشاهدات الراغبات في التمتع بالأعمال المسرحية الموسيقية أو الأعمال المسرحية بمفردهن يمثلن أغلبية مشاهدي العروض بمفردهم.

وفي هذا الصدد صرحت شركة "انتربارك" الخاصة بحجز تذاكر العروض الفنية عبر الإنترنت مؤخرا بأن عدد المشاهدين المكونين من شخص واحد زاد من 11% في 2005 إلى 49% في عام 2018. وخلال نفس الفترة انخفض عدد المشاهدين المكونين من شخصيْن من 69% إلى 38%.

كما قامت الشركة بتحليل عدد المشاهدين حسب حالات الحجز الإجمالية منذ عام 2005 وحتى عام 2018، حيث تبين أن نسبة المشاهدين المكونين من شخص واحد زادت بشكل قليل ولكن مستمر سنويا، من 11% في عام 2005 إلى 20% 2011. ثم زادت زيادة كبيرة لتصل إلى 33% في عام 2013. وبالتوازي مع ذلك، استمر عدد المشاهدين المكونين من شخصين في الانخفاض، حيث بلغت نسبة المشاهدين المكونين من شخص واحد 45% في عام 2015، بينما بلغت نسبة عدد المشاهدين المكونين من شخصين 44% ليتجاوز حجز المشاهدين المكونين من شخص واحد حجز المشاهدين المكونين من شخصين. وفي عام 2018 بلغت نسبة المشاهدين المكونين من شخص واحد 46% بينما بلغت نسبة المشاهدين المكونين من شخصين 40%.

ويتوقع الخبراء أن فئة المشاهدين الذين يتمتعون بالعروض الفنية بمفردهم ستستمر في الزيادة في المستقبل أيضا تماشيا مع زيادة المشاهدين الراغبين في التمتع بالعروض بشكل اعتيادي في ظل انتشار النمط الحياتي المرتكز على التوازن بين العمل والحياة وزيادة العروض الإبداعية عالية المستوى. مشيرين إلى أن العروض التي تسمح لمشاهديها بالانغماس في المسرحية والموسيقى فقط تمثل مجالا يمكن الاستمتاع به فرديا دون الاهتمام بنظرات الآخرين على نحو أكبر من أي هواية أخرى.