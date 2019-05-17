فوز الروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة عن روايتها سيدات القمر

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فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة "انترناشيونال مان بوكر" البريطانية، عن روايتها "سيدات القمر"، والتي تتحدث فيها عن مرحلة مهمة من تاريخ سلطنة عُمان.

ومن الجدير بالذكر أن الروائية الكورية "هان كانغ" كانت قد فازت بهذه الجائزة القيمة في عام ألفين وستة عشر بروايتها "النباتي". وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب أو كاتبة عربية بهذه الجائزة التي تنافست عليها هذا العام ستة أعمال صادرة بلغاتها الأصلية وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، وصدرت في بريطانيا. حيث كانت الروائية العمانية قد كتبت مجموعتين من الروايات القصيرة وكتابا للأطفال وثلاث روايات باللغة العربية. ودرست جوخة الشعر العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة باستكلندا، وهي تعمل حاليا مدرسة في جامعة السلطان قابوس في مسقط..

وتدور رواية "سيدات القمر" حول قصة ثلاث شقيقات تواجهن تغييرات تحدث في المجتمع العماني وكيف تتعامل عائلتهن مع هذه التغيرات. وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بأن الرواية فيها "نظرة ثاقبة خيالية وغنية وشاعرية في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية، وفي حياة كانت مخفية في السابق".

أما عن رواية "العوافي" فتدور أحداثها في سلطنة عمان، حيث تواجه ثلاث شقيقات: مايا، التي تزوجت من عبد الله بعد مشاكل كثيرة، وأسماء، التي تزوجت فقط كواجب اجتماعي، وخولة، التي تنتظر حبيبها الذي هاجر إلى كندا. وتعكس قصص الشقيقات الثلاث تطور عمان من مجتمع تقليدي يمتلك العبيد إلى مجتمع حداثة معقدة. وقال المحكمون في بيانهم "إن الرواية منظمة ومبنية بأناقة وهي تحكي عن فترة زمنية في عمان من خلال مشاعر الحب والفراق داخل أسرة واحدة".

وفي سياق متصل قالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز، إن الرواية أظهرت "فنا حساسا وجوانب مقلقة من تاريخنا المشترك"". وأضافت أن "الأسلوب يقاوم بمهارة العبارات المبتذلة عن العرق والعبودية والجنس".