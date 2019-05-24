وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تدشن برنامجًا لتفطير الصائمين في كوريا

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية يوم الأحد الماضي برنامج الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود" لتفطير الصائمين لهذا العام الذي تنفذه الوزارة في كوريا الجنوبية.

وذلك في مقر المركز الإسلامي بمدينة سيول ومسجد مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد، بحضور سعادة السفير السعودي لدى كوريا "رياض بن أحمد المباركي"، وإمام وخطيب المركز الإسلامي بسيول الشيخ الدكتور "عبد الرحمن لي جو ها"، وموفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ "محمود الدوسري"، ومنسق البرنامج بالوزارة "أحمد بن موسي الحربي"، بالإضافة إلى عدد من السفراء والشخصيات الإسلامية.

وعقب مراسم تدشين البرنامج الذي يستهدف هذا العام أكثر من 40 ألف صائم في كوريا، أوضح السفير السعودي "المباركي" الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السعودية من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، مشيرا إلى أن برنامج تفطير الصائمين هو امتداد لما توليه الحكومة السعودية من عناية بالأقليات المسلمة حول العالم.

ومن جانبه، ثمن رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الدكتور "حسين كيم" الدعم المتواصل للمسلمين الكوريين من الملك "سلمان بن عبد العزيز"، مؤكدا أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي وشريانه النابض بالحياة، وأن المسلمين يقدرون دورها الكبير والمحوري في خدمة قضاياهم.

ووصف إمام وخطيب المركز الإسلامي بسيول الدكتور "عبد الرحمن لي جو ها" البرنامج بأنه حلقة الوصل والصلة بين الشعوب المسلمة في بلاد الأقليات.

أما الدكتور "حامد تشيه يونغ كيل" عضو اتحاد المسلمين الكوريين وصاحب الترجمة المعتمدة لمعاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، فقد أكد أن برنامج الملك السعودي لتفطير الصائمين حول العالم هو مشروع إنساني مبارك، مشيدا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج المتنوعة لخدمة الإسلام والمسلمين.

ومن جهتهم أعرب عدد من المسلمين الكوريين عن شكرهم الجزيل للملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز" وولي عهده الأمير "محمد بن سلمان" على اهتمامهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كافة.

وبهذه المناسبة، ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في برنامج الإمامة في كوريا الجنوبية الشيخ "محمود الدوسري" محاضرة علمية في مسجد المركز الاسلامي بسيول، حول مظاهر عظمة القرآن الكريم، تطرق خلالها لأربعة مظاهر.

الجدير بالذكر أن برنامج تفطير الصائمين الذي انطلق يوم الأحد الماضي سيستمر طوال شهر رمضان المبارك في المركز الإسلامي بسيول ومسجد مدينة بوسان.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية حول أوضاع الأديان في كوريا لعام 2018، يبلغ عدد المسلمين في كوريا الجنوبية حوالي 110 آلاف، منهم 40 ألفا من المسلمين الكوريين، بعد أن كان هذا العدد 100 ألف إجماليا، منهم 35 ألفا من الكوريين، في عام 2011.