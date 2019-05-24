المركز الثقافي الكوري في القاهرة يرحب بدفعة جديدة من المراسلين الفخريين

ⓒ المركز الثقافي الكوري في القاهرة

نظّم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يوم الثاني عشر من شهر مايو الجاري الاحتفالية الأولى الفريدة من نوعها في مصر للترحيب بالأعضاء الجدد من مراسلي "كوريا دوت نت" الفخريين.

وافتتحت الاحتفالية بتوزيع هدايا وشهادات التعيين للمراسلين الجدد ليصبحوا رسميا أعضاء في عائلة "كوريا.نت" في مصر ويعملوا جنبا إلى جنب مع زملائهم المراسلين القدامى.

وفي كلمة ألقاها في الاحتفالية، أشاد مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة "يانغ سانغ كن" بالأداء الفعال والمشرف لمراسلي "كوريا.نت" في مصر في تعريف الشعب العربي بالثقافة الكورية من خلال مقالاتهم وتغطيتهم المستمرة لكل الأحداث المتعلقة بالثقافة الكورية.

وأعرب "يانغ" عن إعجابه الكبير بالعدد المتزايد للمراسلين الفخريين لكوريا.نت في العالم العربي خاصة في مصر، مشيرا إلى أن عدد المراسلين الفخريين المصريين قد بلغ 128 مراسلا من أصل 150 مراسلا في العالم العربي.

وأضاف مدير المركز الثقافي الكوري "يانغ" أن زيادة عدد المراسلين الفخريين يدل دلالة واضحة على زيادة محبي ومتابعي كوريا والثقافة الكورية في الوطن العربي وبالأخص في مصر.

كما قال إن العدد المتزايد للمراسلين الفخريين المصريين يدل أيضا على مدى حب المجتمع المصري للثقافة الكورية بغض النظر عن بعد المسافات الجغرافية بين مصر وكوريا، مؤكدا أن الحدود والمسافات لن تكون حاجزا ضد المتابعة والتعلق بالثقافة الكورية.

نبيلة: وحضر الاحتفالية عدد من الصحفيين المصريين، من بينهم "منصور أبو العزم" رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور "هاني رسلان" نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وقال الدكتور "هاني رسلان" إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لديها نفوذ أقوى من الصحف التقليدية، مشيرا إلى أن الشعب العربي سيتمكن من الحصول على معلومات عن كوريا الجنوبية من خلال الوسائل المختلفة والمراسلين الفخريين لكوريا.نت.

وسيقوم المراسلون الفخريون بالترويج لكوريا والثقافة الكورية من خلال مقالاتهم ومواقعهم الخاصة بالتواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد اختتمت الاحتفالية بإفطار رمضاني، حيث اجتمع الكوريون والمصريون معا على طاولة إفطار واحدة تبادلوا فيها التعبير عن الصداقة والمودة بين البلدين، في جو يسوده الحب والتعاون المشترك بين كوريا ومصر.

الجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لترويج الثقافة الكورية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية هي التي تدير موقع كوريا.نت الذي بعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1995 .

ويعتبر هذا الموقع بوابة تمثل صوت الحكومة الكورية ويتم من خلالها تقديم معلومات حديثة عن كوريا،بما في ذلك معلومات سياسية واقتصادية وفنية وثقافية وتاريخية، وغيرها من المجالات المختلفة.