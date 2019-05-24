الرئيس الكوري ممتن للإمارات لدورها في تحرير مواطن كوري

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن بالغ تقديره وشكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لما قامت به من دور حاسم في إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي كان مختطفا في ليبيا منذ 315 يوما.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس "مون" يوم الاثنين الماضي مع الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث قال الرئيس "مون" إن تحرير المواطن الكوري بمساعدة الإمارات يدل دلالة واضحة على مدى متانة علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة القائمة بين سيول وأبوظبي.

ومن جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" عن سعادته البالغة لإطلاق سراح المواطن الكوري، كما أعرب عن أمله في تحقيق المزيد من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت القوات المسلحة الليبية قد أعلنت يوم السابع عشر من مايو الجاري نجاحها في تحرير 4 رهائن من الجنسية الكورية الجنوبية والفلبينية من العاملين في مشروع النهر الصناعي، بعد أن تم اختطافهم في ليبيا منذ شهر يوليو من العام الماضي، مؤكدة أنهم قد نُقلوا بعد تأمينهم إلى خارج ليبيا لتسفيرهم إلى أوطانهم.

ومن جانبها، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عبر وزارة خارجيتها وصول الرهائن المحررين إلى أراضيها بعد جهود كبيرة، قائلة إنها بذلت الجهود بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني الليبي، حيث تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيدا لمغادرتهم إلى بلادهم.

وقد عاد المواطن الكوري إلى البلاد سالما يوم الثامن عشر من مايو الجاري قادما من أبوظبي.